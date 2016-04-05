flyman написав:........... Представ що летить залізна труба-болванка на швидкості трохи менша чим перша космічна, і її тре вцілити.
Чисто теоретично ще можна або в момент пуску, лазером шолі.
Або десь приблизно де вона летить гахнути електромагнітим імпульсом (взірвати біля неї ще одну ядерну бомбу), але і це не факт, так ядерний заряд можна чисто механічно активувати, без ніякої електроніки (достатньо зблизити два куска речовини щоб активувати неконтрольовану ядерну реакцію, напр. в момент удару ракети в землю).
ЛАД Ну я же не предлагаю всем рАссеянам бежать на майдан. Но хотя бы не голосовать массово за ублюдка и Думу с терешковыми и милоновыми.
Тут, конечно, много факторов, заставляющих их голосовать по принципу "кто же, если не...". И прежде всего материальный. Уж очень сыто жили там в последнее время жители миллионников (несмотря на то, что средняя зарплата в РФ меньше эстонской). Очень боятся потерять.
А хтось звернув увагу 2 світова - 1417 днів втрати = 12 000 000 солдат СРСР=8468 за добу в армії 3 млн Педерація ______3 доби втрати= 4300 за 3 доби = ____1433 за добу в армії 0,2млн Невже москалики не розуміють що вони потрапили в мясорубку, яка в 3 рази страшніша????
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не исключает, что специальная военная операция России на Украине может растянуться на «несколько лет» ввиду «украинского сопротивления» и западных поставок вооружения киевским властям, и в конечном счете вылиться в конфликт с НАТО. Об этом глава Форин-оффиса предупредила в интервью телеканалу Sky News.
«Я боюсь, что это будет долгий путь. Это может занять несколько лет. Мы знаем, что у России сильные войска, но украинцы храбры», — цитирует ТАСС министра.
При этом она дала понять, что Британия не прекратит поставки оборонительного вооружения на Украину.
budivelnik Вряд ли шизоид и его генералы обращают внимание, на такие, для них, мелочи, типа расходный материал в большой игре, их для этого и готовили. А вот думаю, что большинство солдат и офицеров это понимают, и уже серьёзно ссцут. Но не шизоид.