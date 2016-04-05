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Напад росії на Україну
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:56
flyman написав:
але і це не факт, так ядерний заряд можна чисто механічно активувати, без ніякої електроніки (достатньо зблизити два куска речовини щоб активувати неконтрольовану ядерну реакцію, напр. в момент удару ракети в землю).
Ну-ну-ну... подивиться декілька відео М.Солоніна на ютубі про те, які проблеми прийшлося вирішувати, щоб був не пук з КПД 1% (як у Хиросимі, де "атомний будинок" в 150 м від епіцентру залишився майже цілий), а справжній ядерний вибух.
Навіть мене, фізика, (правда, "неядерного"), це вразило.
Та й для "пука" прийшлося лос-аламосським геніям зламати голову.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:57
budivelnik написав:
А хтось звернув увагу
2 світова - 1417 днів втрати = 12 000 000 солдат СРСР=8468 за добу в армії 3 млн
Педерація ______3 доби втрати= 4300 за 3 доби = ____1433 за добу в армії 0,2млн
Невже москалики не розуміють що вони потрапили в мясорубку, яка в 3 рази страшніша????
Вы же понимаете, что на людей действуют не %, а абсолютные цифры. Потери в 43 тыс. при армии 2 млн. произвели бы гораздо большее впечатление, хотя % был бы тот же.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:57
... наприкінці каже, про зарплатню військовим - 100 000грн/міс
Тож Флай - сідай на велик і швидко крути педалі у воєнкомат!
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:58
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Що я написав не вірно?
Те , що через 20 хвилин після випуску першої ядерної ракети з шахти...вже не буде того , перед ким ви збирались капітулювати...
В шахтах "сидять" стратегічні ядерні боєголовки. Тактичну можна запустити з іскандера, або скинути з літака.
Я не збираюсь ні перед ким капітулювати, я не головнокомандуючий.Просто більшість тут тиждень тому сміялись з можливості тотальної війни.
Сміялись з Байдена.
А ось мої пости:Політичні дискусіїПолітичні дискусії
Більшість форуму зі мною сперечались. Ок.
А ось що писав "експерт по балістичним ракетам":Політичні дискусії
На мой взгляд, совершенно правильные аналогии с Грузией - Абхазией, Ю.Осетией.
Там, где можно оправдать "защитой населения", там Пу и действует.
Пока что он нигде не решался на явную и открытую агрессию.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Нед 27 лют, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:30
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:30
Успіх написав: чик написав:
видео в ютубе выложено...
Нехай і так - але для чого зайвий раз висвітлювати?
Чітко ж сказано - про локацію своїх - ні слова!
А от про локацію ворога - максимальне розголошення!!!
Ти дійсно не зрозумів, що то ворог?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:39
А де наш військовий ветеран Детройтред?
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:52
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:52
Успіх
друже, це звісно справа ваша, але шо у вас та так багато вільного часу? зайнялися б чимось справді, на даний момент вам корисним, щоб як колись казав мій інструктор, коли я готувався вперше стрибнути з парашутом, не обєднати два стрибки в одному - перший і останній. так і ви - щоб не обєднати (не дай боже) два бойових зіткнення, якщо доведеться, в одному. зброю вивчали б і прийоми поводження з нею, хоча б в теорії, якісь поради по ведення бою, і щось подібне. я скромно так думаю, що для вас в ситуації, що склалася на даний момент, це принесло набагато більше користі.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:53
Алексей Арестович
1 ч ·
- Сейчас многие боятся, что Путин применит ядерное оружие.)
Это нелогично по нескольким причинам.
1. А что ему это даст?)
Если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это цена, которую Путин готов заплатить?
Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся.)
Тогда либо отказываться от продолжения, получив полный пакет неприятностей на личную голову, либо - смотри вариант один.
2. Давайте посмотрим процедурно на это решение.
Чтобы осуществить применение ядерного оружия (даже тактического) необходимо, чтобы слаженно и взаимообусловленно действовали минимум семь человек - от самого Путина через командира в/ч - до непосредственных операторов вооружения.
Сдаётся мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдёт сбой.
Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка.
Хотя у цивилизованного мира достаточно средств эффективно отреагировать и без ответного применения ЯО.)
Так, чтобы угрозы больше не повторялись.
Кстати, за крайние 30 лет это далеко не первое приведения ядерных сил сторон в состояние повышенной боевой готовности. Я даже посчитать затрудняюсь - практически это случается к каждым более-менее серьёзным переговорам.)
Но, главное. Целью российской операции провозглашено наказанин нацистов и отделения их от украинского народа.
Ядерная бомба этого делать не умеет.
Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия - технически невозможно править народом, который это на себе испытал.
Особенно - таким народом. Как наш.
Нами вообще нельзя править. С нами можно только договориться - и выполнить договор.
Резюме - вся эта история про ядерное оружие - попытка психологически надавить.
А вы не надавливаетесь.)
Мистер Путин - далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы подумали, что он безумец.)
Неа. Не боимся.
Просто он надеялся на быстрый и блестящий успех.
И он его получил. Правда, не для себя, а - Украины, ее народа и армии. Бывает.)
И помните - самое главное. В ходе боевых действий всегда возникают и чередуются моменты эйфории и веры в успех, с моментами отчаяния и тотального «все пропало».
Это нормально. Особенно, если помнить, что подавленное сознание всегда найдёт повод, за что зацепиться - от ядерного удара до воздушной тревоги.)
Обычно это состояние более 1,5-2 часов не существует. Потом возвращается оптимизм.
Особенно, если поесть и поспать.)
———
Не нужно переживать и по поводу переговоров.
Президент четко сказал, что не очень верит в успех таких переговоров, но решил дать им шанс, учитывая, что любая война рано или поздно все равно заканчивается мирными переговорами.)
Боевые действия не прекращены, паузой противник воспользоваться не сумеет.
Представительский уровень переговоров точно соответствует уровню российской делегации, все наше военно-политическое руководство, и в первую очередь - сам Президент, здесь, руководят обороной.
Кстати, тот факт, что Кремль первый попросил о переговорах, о многом говорит.)
Что-то я не припомню случаев в мировой истории, когда успешно наступающий агрессора, просил о переговорах сам. Значит, слово «успешно» уже очень серьезно подвергнутого сомнению - в самой Москве.
В общем, мы воюем, а отдельная делегация пусть поговорит, почему нет?)..
Зрады не будет, я знаю это твёрдо.)
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