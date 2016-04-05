Додано: Нед 27 лют, 2022 20:53

Алексей Арестович

1 ч ·

- Сейчас многие боятся, что Путин применит ядерное оружие.)

Это нелогично по нескольким причинам.

1. А что ему это даст?)

Если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это цена, которую Путин готов заплатить?

Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся.)

Тогда либо отказываться от продолжения, получив полный пакет неприятностей на личную голову, либо - смотри вариант один.

2. Давайте посмотрим процедурно на это решение.

Чтобы осуществить применение ядерного оружия (даже тактического) необходимо, чтобы слаженно и взаимообусловленно действовали минимум семь человек - от самого Путина через командира в/ч - до непосредственных операторов вооружения.

Сдаётся мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдёт сбой.

Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка.

Хотя у цивилизованного мира достаточно средств эффективно отреагировать и без ответного применения ЯО.)

Так, чтобы угрозы больше не повторялись.

Кстати, за крайние 30 лет это далеко не первое приведения ядерных сил сторон в состояние повышенной боевой готовности. Я даже посчитать затрудняюсь - практически это случается к каждым более-менее серьёзным переговорам.)

Но, главное. Целью российской операции провозглашено наказанин нацистов и отделения их от украинского народа.

Ядерная бомба этого делать не умеет.

Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия - технически невозможно править народом, который это на себе испытал.

Особенно - таким народом. Как наш.

Нами вообще нельзя править. С нами можно только договориться - и выполнить договор.

Резюме - вся эта история про ядерное оружие - попытка психологически надавить.

А вы не надавливаетесь.)

Мистер Путин - далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы подумали, что он безумец.)

Неа. Не боимся.

Просто он надеялся на быстрый и блестящий успех.

И он его получил. Правда, не для себя, а - Украины, ее народа и армии. Бывает.)

И помните - самое главное. В ходе боевых действий всегда возникают и чередуются моменты эйфории и веры в успех, с моментами отчаяния и тотального «все пропало».

Это нормально. Особенно, если помнить, что подавленное сознание всегда найдёт повод, за что зацепиться - от ядерного удара до воздушной тревоги.)

Обычно это состояние более 1,5-2 часов не существует. Потом возвращается оптимизм.

Особенно, если поесть и поспать.)

———

Не нужно переживать и по поводу переговоров.

Президент четко сказал, что не очень верит в успех таких переговоров, но решил дать им шанс, учитывая, что любая война рано или поздно все равно заканчивается мирными переговорами.)

Боевые действия не прекращены, паузой противник воспользоваться не сумеет.

Представительский уровень переговоров точно соответствует уровню российской делегации, все наше военно-политическое руководство, и в первую очередь - сам Президент, здесь, руководят обороной.

Кстати, тот факт, что Кремль первый попросил о переговорах, о многом говорит.)

Что-то я не припомню случаев в мировой истории, когда успешно наступающий агрессора, просил о переговорах сам. Значит, слово «успешно» уже очень серьезно подвергнутого сомнению - в самой Москве.

В общем, мы воюем, а отдельная делегация пусть поговорит, почему нет?)..

Зрады не будет, я знаю это твёрдо.)