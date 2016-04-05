Берлин. И это только треть народа видно
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:59
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:02
Він записався в резерв весною, по-моєму, мабуть воює, як і Лібо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:06
Успіх
это круглосуточная офсьёмка городскими видеокамерами - не токмо одесса, весь мир видит...
а шо делать?
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:09
не дивлячись, на правильну тактику, одобрену будівельником
на півдні РФ майже досягла цілей мінімум: вийти на паралель "скрут Дніпра- кордон ДНР"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:11
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:13
Re: Напад росії на Україну
Я раніше теж думав, що він логічний і адекватний. Принаймі, до цього він враховував помилку Гітлера, і не ліз туди, де його не підтримували, навіть таємні опитування робив в Криму і на Донбасі в 2013. Як тільки повторив помилку попередника, так і закінчить так, як і він - в бункері з відкритим ротом.
Восени 2013 двоюрідний брат в Севастополі женив сина. Один московський гість запитав у місцевих: А як ви відноситись до того, що сюди зайде російська армія?
Всі радісно підтримали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:17
Тому що в даний момент часу в РФ тактична ініціатива, в нього максимум досягнень на даний момент (за день-два може здутись на третину і більше), тому йому зараз вигідно заключити перемир"я на найвигіднійших умовах, які він може/міг би досягнути/втримати в найближчі кілька днів.
Далі над"їдуть долярчики із зброєю від дядька Сема, і ... вже не такі будуть успішні успіхи в РФ.
Так що пропонувати йому умови перемир"я йому саме те.
Інше діло, що зможе Зе і його дипломатія?
Ще тре мати на увазі, щоб потім всякі правосєкі не стали 5ю колоною та не почали шатати трубу "за зраду".
https://fi202x.blogspot.com/
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