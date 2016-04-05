RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 134135136137>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:02

  Starikan написав:А де наш військовий ветеран Детройтред?

Він записався в резерв весною, по-моєму, мабуть воює, як і Лібо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12866
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:06

Успіх
это круглосуточная офсьёмка городскими видеокамерами - не токмо одесса, весь мир видит...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6749
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5773 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:09

не дивлячись, на правильну тактику, одобрену будівельником

на півдні РФ майже досягла цілей мінімум: вийти на паралель "скрут Дніпра- кордон ДНР"
Зображення

https://apostrophe.ua/news/society/2022-02-27/vtorjenie-voysk-rf-v-ukrainu-aktualnaya-karta-agressii-na-den-27-fevralya/260756
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28559
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:11

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1498007061468172293/pu/vid/320x564/P25eMUFx7AJG4J9g.mp4?tag=12
Schmit
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:13

Re: Напад росії на Україну

  edvardd написав:Алексей Арестович
1 ч ·
- Сейчас многие боятся, что Путин применит ядерное оружие.)
Это нелогично по нескольким причинам.

Я раніше теж думав, що він логічний і адекватний. Принаймі, до цього він враховував помилку Гітлера, і не ліз туди, де його не підтримували, навіть таємні опитування робив в Криму і на Донбасі в 2013. Як тільки повторив помилку попередника, так і закінчить так, як і він - в бункері з відкритим ротом.
Восени 2013 двоюрідний брат в Севастополі женив сина. Один московський гість запитав у місцевих: А як ви відноситись до того, що сюди зайде російська армія?
Всі радісно підтримали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12866
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:17

  edvardd написав:Алексей Арестович
1 ч ·
- Сейчас многие боятся, что Путин применит ядерное оружие.)
Это нелогично по нескольким причинам.
1. А что ему это даст?)
Если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это цена, которую Путин готов заплатить?
Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся.)
Тогда либо отказываться от продолжения, получив полный пакет неприятностей на личную голову, либо - смотри вариант один.
2. Давайте посмотрим процедурно на это решение.
Чтобы осуществить применение ядерного оружия (даже тактического) необходимо, чтобы слаженно и взаимообусловленно действовали минимум семь человек - от самого Путина через командира в/ч - до непосредственных операторов вооружения.
Сдаётся мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдёт сбой.
Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка.
Хотя у цивилизованного мира достаточно средств эффективно отреагировать и без ответного применения ЯО.)
Так, чтобы угрозы больше не повторялись.
Кстати, за крайние 30 лет это далеко не первое приведения ядерных сил сторон в состояние повышенной боевой готовности. Я даже посчитать затрудняюсь - практически это случается к каждым более-менее серьёзным переговорам.)
Но, главное. Целью российской операции провозглашено наказанин нацистов и отделения их от украинского народа.
Ядерная бомба этого делать не умеет.
Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия - технически невозможно править народом, который это на себе испытал.
Особенно - таким народом. Как наш.
Нами вообще нельзя править. С нами можно только договориться - и выполнить договор.
Резюме - вся эта история про ядерное оружие - попытка психологически надавить.
А вы не надавливаетесь.)
Мистер Путин - далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы подумали, что он безумец.)
Неа. Не боимся.
Просто он надеялся на быстрый и блестящий успех.
И он его получил. Правда, не для себя, а - Украины, ее народа и армии. Бывает.)
И помните - самое главное. В ходе боевых действий всегда возникают и чередуются моменты эйфории и веры в успех, с моментами отчаяния и тотального «все пропало».
Это нормально. Особенно, если помнить, что подавленное сознание всегда найдёт повод, за что зацепиться - от ядерного удара до воздушной тревоги.)
Обычно это состояние более 1,5-2 часов не существует. Потом возвращается оптимизм.
Особенно, если поесть и поспать.)
———
Не нужно переживать и по поводу переговоров.
Президент четко сказал, что не очень верит в успех таких переговоров, но решил дать им шанс, учитывая, что любая война рано или поздно все равно заканчивается мирными переговорами.)
Боевые действия не прекращены, паузой противник воспользоваться не сумеет.
Представительский уровень переговоров точно соответствует уровню российской делегации, все наше военно-политическое руководство, и в первую очередь - сам Президент, здесь, руководят обороной.
Кстати, тот факт, что Кремль первый попросил о переговорах, о многом говорит.)
Что-то я не припомню случаев в мировой истории, когда успешно наступающий агрессора, просил о переговорах сам. Значит, слово «успешно» уже очень серьезно подвергнутого сомнению - в самой Москве.
В общем, мы воюем, а отдельная делегация пусть поговорит, почему нет?)..
Зрады не будет, я знаю это твёрдо.)

Тому що в даний момент часу в РФ тактична ініціатива, в нього максимум досягнень на даний момент (за день-два може здутись на третину і більше), тому йому зараз вигідно заключити перемир"я на найвигіднійших умовах, які він може/міг би досягнути/втримати в найближчі кілька днів.

Далі над"їдуть долярчики із зброєю від дядька Сема, і ... вже не такі будуть успішні успіхи в РФ.

Так що пропонувати йому умови перемир"я йому саме те.

Інше діло, що зможе Зе і його дипломатія?
Ще тре мати на увазі, щоб потім всякі правосєкі не стали 5ю колоною та не почали шатати трубу "за зраду".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28559
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:32

Schmit
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:38

  wild.tomcat написав:Успіх

друже, це звісно справа ваша, але шо у вас та так багато вільного часу? зайнялися б чимось справді, на даний момент вам корисним, щоб як колись казав мій інструктор, коли я готувався вперше стрибнути з парашутом, не обєднати два стрибки в одному - перший і останній. так і ви - щоб не обєднати (не дай боже) два бойових зіткнення, якщо доведеться, в одному. зброю вивчали б і прийоми поводження з нею, хоча б в теорії, якісь поради по ведення бою, і щось подібне. я скромно так думаю, що для вас в ситуації, що склалася на даний момент, це принесло набагато більше користі.

Я більше люблю практику ;)
Тож чекаю на практичні навчання.

Думаю, що завтра буде вільного часу менше :roll:
Коли підйом 5-6 ранку?

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™ :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:38

  flyman написав:на півдні РФ майже досягла цілей мінімум: вийти на паралель "скрут Дніпра- кордон ДНР"
Зображення

https://apostrophe.ua/news/society/2022-02-27/vtorjenie-voysk-rf-v-ukrainu-aktualnaya-karta-agressii-na-den-27-fevralya/260756
1 Ще не вечір
2 Не буває покращень в одному місці - без погіршень в іншому.

А якби на півдні ворог не вийшов з Криму, але захопив Одесу чи Київ..бо наші б всі сили витратили на тактику по вашому...

Щоб тоді казали?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25500
З нами з: 15.01.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:39

раша дохєрарги починають потрохи ссатися, шкода все нажите непосильною працею
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 134135136137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443556
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.