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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:56

Re: Напад росії на Україну

До речі, по ядерному шантажу - в 2014 році Путін казав, що не порушував Будапештський меморандум, бо не застосовував ядерної зброї. Було б добре йому нагадати про це на перемовинах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:59

1. А что ему это даст?)
Если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это цена, которую Путин готов заплатить?
Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся.)
Тогда либо отказываться от продолжения, получив полный пакет неприятностей на личную голову, либо - смотри вариант один.
2. Давайте посмотрим процедурно на это решение.
Чтобы осуществить применение ядерного оружия (даже тактического) необходимо, чтобы слаженно и взаимообусловленно действовали минимум семь человек - от самого Путина через командира в/ч - до непосредственных операторов вооружения.
Сдаётся мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдёт сбой.
Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка.

Ось в мене є надія на п.2. Зрозуміло що путін маньяк, але не всі ж там такі. Натискання на ядерну кнопку - це ж фактично смертний вирок собі. Того хто приймав рішення світ не пожаліє. Я думаю в цьому випадку навіть Китай не буде соплі жувати.
На п.1 в мене надії немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:02

Re: Напад росії на Україну

Загрузили полный спринтер гуманитарки.
Завтра едет в Украину.
Простые немцы посносили.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:20

  lapay написав:
  Starikan написав:А де наш військовий ветеран Детройтред?
Він записався в резерв весною, по-моєму, мабуть воює, як і Лібо.

Що ж, бажаю їм доброї вдачі!
Starikan
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