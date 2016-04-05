1. А что ему это даст?) Если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это цена, которую Путин готов заплатить? Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся.) Тогда либо отказываться от продолжения, получив полный пакет неприятностей на личную голову, либо - смотри вариант один. 2. Давайте посмотрим процедурно на это решение. Чтобы осуществить применение ядерного оружия (даже тактического) необходимо, чтобы слаженно и взаимообусловленно действовали минимум семь человек - от самого Путина через командира в/ч - до непосредственных операторов вооружения. Сдаётся мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдёт сбой. Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка.
Ось в мене є надія на п.2. Зрозуміло що путін маньяк, але не всі ж там такі. Натискання на ядерну кнопку - це ж фактично смертний вирок собі. Того хто приймав рішення світ не пожаліє. Я думаю в цьому випадку навіть Китай не буде соплі жувати. На п.1 в мене надії немає.
Загрузили полный спринтер гуманитарки. Завтра едет в Украину. Простые немцы посносили.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
asti написав:Это да, но если русские захватят например всю Украину кроме западной, они могут принудительно мобилизовать наших парней и погнать их на запад перед своими основными частями, как это сделали в ордло/)
Докладаю оперативну обстановку з Донецька. Майже всі мамки донецькі поховали синів і онуків по хатам. Дураків вмирати за пуйла немає. Донецьк перетворився на місто пенсів. Немає води ніякої в кранах близько 6 днів. Вчора вночі опалення вимикали. Вдень відновили, зараз знов немає. Так пістєть язиком, підтримуючи пуйла, це деякі можуть, яле якщо власної дупи справа торкається, то в кущі. Мобільного звязку немає водафон вже другий день. Українську пенсію тепер не можна буде вивести в готівку.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
asti написав:Это да, но если русские захватят например всю Украину кроме западной, они могут принудительно мобилизовать наших парней и погнать их на запад перед своими основными частями, как это сделали в ордло/)
Докладаю оперативну обстановку з Донецька. Майже всі мамки донецькі поховали синів і онуків по хатам. Дураків вмирати за пуйла немає. Донецьк перетворився на місто пенсів. Немає води ніякої в кранах близько 6 днів. Вчора вночі опалення вимикали. Вдень відновили, зараз знов немає. Так пістєть язиком, підтримуючи пуйла, це деякі можуть, яле якщо власної дупи справа торкається, то в кущі. Мобільного звязку немає водафон вже другий день. Українську пенсію тепер не можна буде вивести в готівку.
Руководитель российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился за «атаку» России на Украину.
«Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видят, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину», — цитирует Анисимова 27 февраля France 24.
При этом глава российской делегации отметил, что это его личное мнение, которое нельзя расценивать как официальную позицию всех его коллег.
asti написав:Это да, но если русские захватят например всю Украину кроме западной, они могут принудительно мобилизовать наших парней и погнать их на запад перед своими основными частями, как это сделали в ордло/)
Докладаю оперативну обстановку з Донецька. Майже всі мамки донецькі поховали синів і онуків по хатам. Дураків вмирати за пуйла немає. Донецьк перетворився на місто пенсів. Немає води ніякої в кранах близько 6 днів. Вчора вночі опалення вимикали. Вдень відновили, зараз знов немає. Так пістєть язиком, підтримуючи пуйла, це деякі можуть, яле якщо власної дупи справа торкається, то в кущі. Мобільного звязку немає водафон вже другий день. Українську пенсію тепер не можна буде вивести в готівку.
Положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы задействует Турция на фоне военной операции на территории Украины.
На заявление главы МИД Турции в местной прессе обратило внимание РБК. Согласно словам министра Мевлюта Чавушоглу, Анкара считает названное Россией военной операцией войной, что позволяет задействовать положение конвенции.
барабашов написав:И как же без воды? Причина отсутствия?
Ніхто нічого точно не знає. Вже з деяких поверхів кидають пакети з какашками, бо нічим зливати. Питна вода продається, але купляти таку воду, щоб митися, або зливати унітаз, це не кожному по кишені. Одного разу потік тонесенький струмочок холодної води, там де тече гаряча. Я встиг набрати. Але то мабуть тільки в тих, хто на першому поверсі живе. І то не всі помітили. Я періодично перевіряю, щоб поповняти запаси.
П.С. Військова обстановка така, що чутно вибухи, але дуже далеко. Тихо-мирно все у нас на районі. Але було помічено пересування ворожих танків. Мама розповідала, коли ходила до магазину, що місцева псевдополіція побачила якогось хлопця і хотіли мобілізувати, а той почав втікати. Люди почали заступатися за хлопця. Настрої в місті різні. Однозначно, що значна частина людей підтримує Україну і чекає відновлення законної влади. Мама моя увесь день слідкує за українськими новинами, ми всі вболіваємо за українську армію!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).