Додано: Пон 28 лют, 2022 01:07

З ворожого сайту. Але цитую лише те, що стосується тактики. Для чіткого розуміння всієї картини війни.На четвертый день после начала операции стала ясной тактика Вооруженных сил РФ. Как рассказали опрошенные военные наблюдатели, наступление ведут четыре группировки войск: донбасская, крымская, киевская и харьковская. Перед ними поставлена задача разделить территорию противника, прервав связь, и загнать крупные силы ВСУ в «котлы».«Первая группировка пробивается через Донбасс, где сосредоточены самые боеспособные украинские войска. Они хорошо вооружены, имеют за плечами богатый боевой опыт. Поэтому здесь идут наиболее кровопролитные бои, а ВСУ оказывает упорное сопротивление», – прокомментировал ход операции военный эксперт Владимир Растокин.По его словам, задача донбасской группировки не только захват Донбасса, но и овладение Днепропетровском и Запорожьем. Днепропетровск – один из ключевых центров оборонной промышленности, где, в частности, производят ракеты. Крупным индустриальным центром является и Запорожье. Кроме того, это важный транспортный узел.Киевская группировка должна блокировать столицу, а харьковская – окружить областной центр. Причем эксперты говорят, что овладеть Харьковом даже важнее, чем Киевом. Второй по величине город Украины – важнейший промышленный центр, где куется броневой кулак Украины. Это центр танкостроения (не забывайте, что Харьков – родина прославленного танка Т-34). Город имеет огромное стратегическое значение. Его потеря обрушит всю систему обороны ВСУ.Цель наступления из Крыма – захват гидроузлов на Днепре, чтобы обеспечить водоснабжение Крымского полуострова. Напомним, нынешние киевские власти ввели полную энергетическую и водную блокаду Крыма, что грозило тяжелыми последствиями для местных жителей. Сейчас блокада прорвана и днепровская вода начнет поступать в Крым.Затем крымской группировке предстоит блокировать Одессу и Николаев. Одесса не просто крупнейший морской порт на Черном море. Прежде всего этот город дает выход к границе с Молдавией и Приднестровьем, где размещены войска россиян.Что касается Николаева, то это некогда крупнейший в СССР центр кораблестроения. Огромный океанский флот, которым располагала страна, создавался руками николаевских инженеров и рабочих. На местных верфях были построены все советские авианосцы (включая атомный, который был недостроен из-за развала СССР), ракетные крейсеры и эсминцы.Эксперты обратили внимание на переход под контроль РФ острова Змеиного в Черном море. Этот факт прошел незамеченным, но он весьма примечателен. Остров расположен неподалеку от границы с Румынией. Отсюда Россия может держать в напряжении весь южный фланг НАТО, что серьезно ударит по боеготовности Северо-Атлантического альянса. Появление российских войск в западном Причерноморье заставит правящие круги в Болгарии и Румынии проводить более сдержанную по отношению к России политику.Добавим, через этот район осуществляется поставка нефтепродуктов с румынских нефтепромыслов в Южную Европу. Шестой флот США, базирующийся в Средиземном море, также снабжается топливом из Румынии. Теперь Россия может контролировать судоходство в важнейшем регионе, что благоприятно скажется для РФ в геополитическом раскладе.Уже очевидно, что ВС РФ стремятся блокировать крупные города, чтобы нарушить доставку боеприпасов и вооружения подразделениям ВСУ. Вот почему взяты в кольцо Чернигов, Сумы, Конотоп, Херсон и Бердянск, блокируется Киев.Помимо чисто военных задач подобная тактика преследует и политические цели. Главная из них – деморализовать украинскую армию. Сейчас подразделения ВСУ разбросаны по всей территории страны. Чисто психологически солдатам будет трудно воевать, зная, что у них в тылу действуют российские войска.