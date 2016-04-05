На четвертый день после начала операции стала ясной тактика Вооруженных сил РФ. Как рассказали опрошенные военные наблюдатели, наступление ведут четыре группировки войск: донбасская, крымская, киевская и харьковская. Перед ними поставлена задача разделить территорию противника, прервав связь, и загнать крупные силы ВСУ в «котлы».
«Первая группировка пробивается через Донбасс, где сосредоточены самые боеспособные украинские войска. Они хорошо вооружены, имеют за плечами богатый боевой опыт. Поэтому здесь идут наиболее кровопролитные бои, а ВСУ оказывает упорное сопротивление», – прокомментировал ход операции военный эксперт Владимир Растокин.
По его словам, задача донбасской группировки не только захват Донбасса, но и овладение Днепропетровском и Запорожьем. Днепропетровск – один из ключевых центров оборонной промышленности, где, в частности, производят ракеты. Крупным индустриальным центром является и Запорожье. Кроме того, это важный транспортный узел.
Киевская группировка должна блокировать столицу, а харьковская – окружить областной центр. Причем эксперты говорят, что овладеть Харьковом даже важнее, чем Киевом. Второй по величине город Украины – важнейший промышленный центр, где куется броневой кулак Украины. Это центр танкостроения (не забывайте, что Харьков – родина прославленного танка Т-34). Город имеет огромное стратегическое значение. Его потеря обрушит всю систему обороны ВСУ.
Цель наступления из Крыма – захват гидроузлов на Днепре, чтобы обеспечить водоснабжение Крымского полуострова. Напомним, нынешние киевские власти ввели полную энергетическую и водную блокаду Крыма, что грозило тяжелыми последствиями для местных жителей. Сейчас блокада прорвана и днепровская вода начнет поступать в Крым.
Затем крымской группировке предстоит блокировать Одессу и Николаев. Одесса не просто крупнейший морской порт на Черном море. Прежде всего этот город дает выход к границе с Молдавией и Приднестровьем, где размещены войска россиян.
Что касается Николаева, то это некогда крупнейший в СССР центр кораблестроения. Огромный океанский флот, которым располагала страна, создавался руками николаевских инженеров и рабочих. На местных верфях были построены все советские авианосцы (включая атомный, который был недостроен из-за развала СССР), ракетные крейсеры и эсминцы.
Эксперты обратили внимание на переход под контроль РФ острова Змеиного в Черном море. Этот факт прошел незамеченным, но он весьма примечателен. Остров расположен неподалеку от границы с Румынией. Отсюда Россия может держать в напряжении весь южный фланг НАТО, что серьезно ударит по боеготовности Северо-Атлантического альянса. Появление российских войск в западном Причерноморье заставит правящие круги в Болгарии и Румынии проводить более сдержанную по отношению к России политику.
Добавим, через этот район осуществляется поставка нефтепродуктов с румынских нефтепромыслов в Южную Европу. Шестой флот США, базирующийся в Средиземном море, также снабжается топливом из Румынии. Теперь Россия может контролировать судоходство в важнейшем регионе, что благоприятно скажется для РФ в геополитическом раскладе.
Уже очевидно, что ВС РФ стремятся блокировать крупные города, чтобы нарушить доставку боеприпасов и вооружения подразделениям ВСУ. Вот почему взяты в кольцо Чернигов, Сумы, Конотоп, Херсон и Бердянск, блокируется Киев.
Помимо чисто военных задач подобная тактика преследует и политические цели. Главная из них – деморализовать украинскую армию. Сейчас подразделения ВСУ разбросаны по всей территории страны. Чисто психологически солдатам будет трудно воевать, зная, что у них в тылу действуют российские войска.