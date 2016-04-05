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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 136137138139>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 01:07

Плани ворога

З ворожого сайту. Але цитую лише те, що стосується тактики. Для чіткого розуміння всієї картини війни.

На четвертый день после начала операции стала ясной тактика Вооруженных сил РФ. Как рассказали опрошенные военные наблюдатели, наступление ведут четыре группировки войск: донбасская, крымская, киевская и харьковская. Перед ними поставлена задача разделить территорию противника, прервав связь, и загнать крупные силы ВСУ в «котлы».

«Первая группировка пробивается через Донбасс, где сосредоточены самые боеспособные украинские войска. Они хорошо вооружены, имеют за плечами богатый боевой опыт. Поэтому здесь идут наиболее кровопролитные бои, а ВСУ оказывает упорное сопротивление», – прокомментировал ход операции военный эксперт Владимир Растокин.

По его словам, задача донбасской группировки не только захват Донбасса, но и овладение Днепропетровском и Запорожьем. Днепропетровск – один из ключевых центров оборонной промышленности, где, в частности, производят ракеты. Крупным индустриальным центром является и Запорожье. Кроме того, это важный транспортный узел.
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Киевская группировка должна блокировать столицу, а харьковская – окружить областной центр. Причем эксперты говорят, что овладеть Харьковом даже важнее, чем Киевом. Второй по величине город Украины – важнейший промышленный центр, где куется броневой кулак Украины. Это центр танкостроения (не забывайте, что Харьков – родина прославленного танка Т-34). Город имеет огромное стратегическое значение. Его потеря обрушит всю систему обороны ВСУ.

Цель наступления из Крыма – захват гидроузлов на Днепре, чтобы обеспечить водоснабжение Крымского полуострова. Напомним, нынешние киевские власти ввели полную энергетическую и водную блокаду Крыма, что грозило тяжелыми последствиями для местных жителей. Сейчас блокада прорвана и днепровская вода начнет поступать в Крым.

Затем крымской группировке предстоит блокировать Одессу и Николаев. Одесса не просто крупнейший морской порт на Черном море. Прежде всего этот город дает выход к границе с Молдавией и Приднестровьем, где размещены войска россиян.

Что касается Николаева, то это некогда крупнейший в СССР центр кораблестроения. Огромный океанский флот, которым располагала страна, создавался руками николаевских инженеров и рабочих. На местных верфях были построены все советские авианосцы (включая атомный, который был недостроен из-за развала СССР), ракетные крейсеры и эсминцы.
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Эксперты обратили внимание на переход под контроль РФ острова Змеиного в Черном море. Этот факт прошел незамеченным, но он весьма примечателен. Остров расположен неподалеку от границы с Румынией. Отсюда Россия может держать в напряжении весь южный фланг НАТО, что серьезно ударит по боеготовности Северо-Атлантического альянса. Появление российских войск в западном Причерноморье заставит правящие круги в Болгарии и Румынии проводить более сдержанную по отношению к России политику.

Добавим, через этот район осуществляется поставка нефтепродуктов с румынских нефтепромыслов в Южную Европу. Шестой флот США, базирующийся в Средиземном море, также снабжается топливом из Румынии. Теперь Россия может контролировать судоходство в важнейшем регионе, что благоприятно скажется для РФ в геополитическом раскладе.

Уже очевидно, что ВС РФ стремятся блокировать крупные города, чтобы нарушить доставку боеприпасов и вооружения подразделениям ВСУ. Вот почему взяты в кольцо Чернигов, Сумы, Конотоп, Херсон и Бердянск, блокируется Киев.

Помимо чисто военных задач подобная тактика преследует и политические цели. Главная из них – деморализовать украинскую армию. Сейчас подразделения ВСУ разбросаны по всей территории страны. Чисто психологически солдатам будет трудно воевать, зная, что у них в тылу действуют российские войска.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 01:54

Що робити Україні?

Залучити військових істориків. Вивчити досвід взяття Києва німецькими військами. А цей досвід вказує на те, що пуйло мабуть захоплюється Адольфом і багато в чому копіює його тактику. Новий фюрер. :mrgreen: Київский «котел» — одна із найжахливіших катастроф початку Другої світової війни. Головне - не допускати так званих «котлів». А київський котел під час Другої світової війни став піком німецького бліцкрігу, його найбільшим досягненням. Головна мета німців полягала в тому, щоб розбити червоноармійців у великих та малих «котлах».

З цікавого:

Київська позиція мала незаперечні переваги, що сприяли її утриманню. Фронт оборони спирався на велику водну перешкоду, що дозволяла до кінця розтягувати обороняючі її з'єднання. Крім того, сам Київ був прикритий потужним оборонним районом – Київським Укріп Районом (КиУР). Його будівництво було розпочато та практично завершено ще у 30-ті роки. На початку Другої світової війни він був відновлений та частково обладнаний заново. Основним типом укріплень КиУра були кулеметні ДОТи, лише невелика частина була обладнана протитанковими знаряддями.
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Київський укріплений район складався з трьох смуг, мав підготовлену систему артилерійського, протитанкового та піхотного вогню. Його передній край проходив східним берегом річки Ірпінь. Глибина смуги сягала 6–10 кілометрів. На всьому її протязі було 750 довготривалих оборонних споруд, 40 кілометрів протитанкових ровів, 30 кілометрів дротяних загорож і було встановлено 100 тисяч протитанкових та протипіхотних мін. Усі дороги прикривалися металевими їжаками. Береги річок та ярів ескарпірувалися.
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На лісових ділянках створювалися міновані завали. Далі за кордоном Вишгород, Пуща Водиця, Святошин, Микільська Борщагівка (на той час приміські населені пункти) проходила друга смуга оборони, яка також була обладнана в інженерному відношенні. За нею, безпосередньо на околиці міста, проходила третя смуга оборони.
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Будучи великим вузлом доріг Київ був ласою метою Вермахту, захопивши який, значно полегшилося б постачання наступаючих військ і водночас ускладнилося постачання радянських військ. Існував і політичний аспект – втрата столиці радянської України стала б ударом для морального духу бійців.

Вхід німецьких військ 19 вересня 1941 р.

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 05:12

Диванні воїни розбіглись не на жарт)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 06:51

Re: Напад росії на Україну

Белоруские войска не будут воевать в масе.
Такие настроения в армии.
Говорил с челом с Минска.
Призывники разбегаются, кто в армии видя как жгут русню серьезно думают про здачу в плен или про отсидеться где-то в заброшенных хатах.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 07:03

Re: Напад росії на Україну

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова: фото последствий
16:00, 27.02.22
В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по центру города.

Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

По его информации, враг целился по Черниговскому горсовету.

"Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города", - уточнил он

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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 07:04

Re: Напад росії на Україну

Россия с 2 ночи обстреливает Чернигов. Попали в детский сад – ГСЧС
Около двух часом ночи Россия начала обстреливать Чернигов, сообщает ГСЧС.

Отмечается, что периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку (возможно, пристреливание по радиотелецентру).

Попали в фундамент пятиэтажного жилого дома на улице Ремесленной, из-за чего начался пожар в двух квартирах. Подразделение ГСЧС (5 человек, одна единица техники) ликвидировали возгорание.

На центральном рынке города боеприпас также попал в магазин. Чтобы ликвидировать пожар на площади 70 м. кв, ГСЧС привлек 10 человек, две единицы техники.

Оккупант также обстреливает детский сад на Ремесленной. В здании началось возгорание.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 08:31

Життя рядового солдата ©

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:05

Бородянка

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В Ирпене и Буче тоже есть разрушения. Особенно в Буче но конечно меньше чем в Чернигове которому видимо досталось больше всех вместе взятых...
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лют, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:07

Re: Напад росії на Україну

greenozon написав:я вас прошу, всрався той мертвечук путіну

якщо йому наплювати на бізнес найближчих олігархів-собутільників, якась сошка мертвечукова його мала б цікавити в останню чергу..
Кумівство процвітає і на роісії
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:07

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Отака переповненість в воєнних частинах!

А вы что ради обмундирования туда шли? Тогда обидно(

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