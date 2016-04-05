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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 137138139140>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:59

Изюму досталось (((

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:09

Окружают столицу. Техника из бородянки двигается в Макаров


Зображення
Будут пытаться заходить по Житомирской трассе и через соф. Борщаговку. Если будет кому. Если подорвать святошинский мост по проспекту победы не пройдут. А вдоль скоростного трамвая и по кольцевой они станут в вечную пробку.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:23

Re: Напад росії на Україну

Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:28

Дым над резиденцией Лукашенко возможен побег диктатора из Бе

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:31

vitaliian
Тільки почали робити нормальні дороги. І гусеницями по них, немає слів.
До речі V це восточний округ. Z западной
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:33

  lapay написав:Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.

Пруф хотя бы дали :evil: :evil: :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:35

  Ukrainian написав:vitaliian
Тільки почали робити нормальні дороги. І гусеницями по них, немає слів.
До речі V це восточний округ. Z западной

Так, це з самого початку писали. Чому потім перекрутили, не розумію.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:40

  Ukrainian написав:vitaliian
Тільки почали робити нормальні дороги. І гусеницями по них, немає слів.
До речі V це восточний округ. Z западной

А чем им кириллица не зашла? Наверное для ино СМИ буквы выдумывались.

Ирпень район жирафа
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:42

  vitaliian написав:
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...а я ще досі в цивільному))
Отака переповненість в воєнних частинах!

А вы что ради обмундирования туда шли? Тогда обидно(

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Очередь в АТБ на Бальзака

Ні, я просто констатую факти, що реально не справляються так як наплив хлопців - ШАЛЕНИЙ!!!
Все переповнено!
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:43

  Starikan написав:
  lapay написав:Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.

Пруф хотя бы дали :evil: :evil: :evil:

Вот пруф. Ссылку дал Геращенко. Русские свиньи разместили статью 26 февраля автоматически - готовились заранее. Но в Украине у них все пошло не так. И ссылка https://web.archive.org/web/20220226051 ... 62336.html
WallNutPen
 
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