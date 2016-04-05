Напад росії на Україну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 09:59
vitaliian
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:23
Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:28
vitaliian
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:31
vitaliian Тільки почали робити нормальні дороги. І гусеницями по них, немає слів. До речі V це восточний округ. Z западной
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:35
Ukrainian написав: vitaliian
Тільки почали робити нормальні дороги. І гусеницями по них, немає слів.
До речі
V це восточний округ
. Z западной
Так, це з самого початку писали. Чому потім перекрутили, не розумію.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:40
Ukrainian написав: vitaliian
Тільки почали робити нормальні дороги. І гусеницями по них, немає слів.
До речі V це восточний округ. Z западной
А чем им кириллица не зашла? Наверное для ино СМИ буквы выдумывались.
Ирпень район жирафа
vitaliian
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:42
vitaliian написав: Успіх написав:
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...а я ще досі в цивільному))
Отака переповненість в воєнних частинах!
А вы что ради обмундирования туда шли? Тогда обидно(
Очередь в АТБ на Бальзака
Ні, я просто констатую факти, що реально не справляються так як наплив хлопців - ШАЛЕНИЙ!!!
Все переповнено!
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:43
Вот пруф. Ссылку дал Геращенко. Русские свиньи разместили статью 26 февраля автоматически - готовились заранее. Но в Украине у них все пошло не так. И ссылка
https://web.archive.org/web/20220226051 ... 62336.html
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