Додано: Пон 28 лют, 2022 10:43

vitaliian

Это просто указание на принадлежность к разным воинским группированиям. Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.



«Зорро больше не Зорро», —прокомментировал Левиев. Что значат круги на бронемашинах, CIT пока не знает.



После появления таинственных «бронемашин Зорро» мнения пользователей соцсетей разделились. Одни утверждали, что Z — это 22.02.2022, то есть предполагаемая дата вторжения российский военных на Украину. Другие, что знак специально нанесен для введения в заблуждение иностранной разведки.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".