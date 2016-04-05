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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:43

vitaliian
Это просто указание на принадлежность к разным воинским группированиям. Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.

«Зорро больше не Зорро», —прокомментировал Левиев. Что значат круги на бронемашинах, CIT пока не знает.

После появления таинственных «бронемашин Зорро» мнения пользователей соцсетей разделились. Одни утверждали, что Z — это 22.02.2022, то есть предполагаемая дата вторжения российский военных на Украину. Другие, что знак специально нанесен для введения в заблуждение иностранной разведки.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Мелитополь колона на Запорожье

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:49

Re: Напад росії на Україну

  Ukrainian написав:значат круги на бронемашинах, CIT пока не знает.
круги это резерв вроде там ещё у кадыровцев была отдельная маркировка, лень искать какая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50

  Starikan написав:
  lapay написав:Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.

Пруф хотя бы дали :evil: :evil: :evil:



Дивитись з 7хв 30 сек. Я слухаю новини з тєліка у піввуха, посилання треба шукати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Ещё буча район Варшавка новус

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:32

❗️ Ситуация с мостами в Киеве:
- Патона и Дарницкий - перекрыты, проезд невозможен;
- Южный - проезд свободен, 1 блокпост;
- Северный - относительно свободен, 4 блокпоста.

Информация от нардепа от "СН" Юлии Гришиной
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Наші з цього гатять, чи ми не маємо їх багато?

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:43

vitaliian

а разве можно такое тут писать...везде пишут фильтровать
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