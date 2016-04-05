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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 138139140141>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:43

vitaliian
Это просто указание на принадлежность к разным воинским группированиям. Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.

«Зорро больше не Зорро», —прокомментировал Левиев. Что значат круги на бронемашинах, CIT пока не знает.

После появления таинственных «бронемашин Зорро» мнения пользователей соцсетей разделились. Одни утверждали, что Z — это 22.02.2022, то есть предполагаемая дата вторжения российский военных на Украину. Другие, что знак специально нанесен для введения в заблуждение иностранной разведки.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Мелитополь колона на Запорожье

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:49

Re: Напад росії на Україну

  Ukrainian написав:значат круги на бронемашинах, CIT пока не знает.
круги это резерв вроде там ещё у кадыровцев была отдельная маркировка, лень искать какая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50

  Starikan написав:
  lapay написав:Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.

Пруф хотя бы дали :evil: :evil: :evil:



Вибачаюсь. Дивитись з 7хв 30 сек. Я слухаю новини з тєліка у піввуха, посилання треба шукати.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 28 лют, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Ещё буча район Варшавка новус

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Наші з цього гатять, чи ми не маємо їх багато?

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:43

vitaliian

а разве можно такое тут писать...везде пишут фильтровать
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:54

  brainybird написав:vitaliian

а разве можно такое тут писать...везде пишут фильтровать

Звісно, що не можна писати таке!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  vitaliian написав:Зображення
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Шкода нашого цивільного транспорта.
Війна, нічого не зробиш.


Нижнє фото, спалена БМП-2.
Ствол піднято в небо, для зенітної стрільби. Звідти їм прилетіла смерть
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Эти страны передадут свои боевые самолеты #Ukraine .
Болгария (МиГ-29) 16 ед.
Болгария (Су-25) 14 ед.
Польша (МиГ-29) 28 ед.
Словакия (МиГ-29) 12 ед.

Від Гудименко:
Погані новини:
1. Шукали по підрозділу шматок сала, бо пройшла інформація про кадирівців і ми хотіли змастити кулі салом, щоб ці посилки страждали і після смерті. Не знайшли, бо сало в Україні довго не живе. І це, здається, єдине, що споріднює сало та росіян.
Хороші новини:
1. Луганський напрямок – ситуація стабільна, але важка, ворог знижує артилерією все, що бачить, не розбираючись. Армія стоїть, все під контролем;
2. Запорізький напрямок – ситуація складна; наші прикрили Запоріжжя з півдня і розвалили «Градами» одну з російських груп неподалік Мелітополя, але супротивник через Бердянськ перекидує колони у напрямку Маріуполя для спроби блокади; по Запорізькому летовищу завдано ракетного удару з незрозумілою метою – здається, просто проїбали зробити це раніше;
3. Маріупольський напрямок – окупант хотів оточити місто, ніхуя не вийшло, але спроби продовжуються. У місті і передмістях багато поранених та загиблих мирних жителів, в тому числі дітей; артилерія Збройних Сил України працює на повну і знімає з окупанта данину кров‘ю та залізом. Ситуація важка, але контрольована;
4. Київський напрямок – битва за Київ продовжується у агломерації; росіяни отримують лютої пизди у передмістях, лінії оборони вибудовані і мається без діла, бо обіцяний білоруський десант запізнюється. Ніякого оточення немає і близько, це неправда і хуйня; якщо взяти північ за 12 годин, то окупанти лазять з 9 по 12 годину, всі інші напрямки вільні. Супротивник намагається перегрупуватися, але виходить хуйово, як і все на цій війні. Ситуація стабільна;
5. Донецький напрямок – точаться пекельні бої під Волновахою і на інших напрямках; армія стоїть. Ситуація важка, але під контролем;
6. Херсонський напрямок – ворог контролює Нову Каховку і Каховську ГЕС, але місто Херсон утримують українські військові. По області точаться бої, ситуація складна;
7. Харківський напрямок – ворог отримав естетично довершеної пизди при спробі штурму Харкова, російські військові помирають спантеличеними: їм обіцяли квіти, але не уточнили, що на могилу. Ситуація під контролем;
8. Сумський напрямок – ідуть бої у області і безпосередньо під Сумами; місто було і буде під синьо-жовтим прапором. Чим займається українська армія? Правильно, дає пизди всьому, що ворушиться. Також зафіксовані випадки, коли наша армія щось розворушила і дала пизди по розворушеному. Ситуація непроста, але стабільна;
9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, російські посилки отримують пизди і знайомляться з особливостями чорнозему; ситуація контрольована.
10 – Миколаївський напрямок: місто під контролем ЗСУ, по місту завдано ударів з повітря, ситуація контрольована;
11 – Одеський напрямок: ЗСУ, прикордонники, добровольці і всі інші нудьгують у очікуванні обіцяного десанту, ситуація спокійна.
Супротивника деморалізовано, чорнозем удобрено, вогні ворожих танків запалено. Пом‘яніть загиблих українських героїв і давайте з новою люттю пизди окупантам. Всі ми зараз створюємо навіть не історію – легенду. Легенду, якою весь світ буде захоплюватися віками.
Ми перемагаємо, бо не можемо програти.
edvardd
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