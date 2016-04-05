Додано: Пон 28 лют, 2022 12:19

Эти страны передадут свои боевые самолеты #Ukraine .

Болгария (МиГ-29) 16 ед.

Болгария (Су-25) 14 ед.

Польша (МиГ-29) 28 ед.

Словакия (МиГ-29) 12 ед.



Від Гудименко:

Погані новини:

1. Шукали по підрозділу шматок сала, бо пройшла інформація про кадирівців і ми хотіли змастити кулі салом, щоб ці посилки страждали і після смерті. Не знайшли, бо сало в Україні довго не живе. І це, здається, єдине, що споріднює сало та росіян.

Хороші новини:

1. Луганський напрямок – ситуація стабільна, але важка, ворог знижує артилерією все, що бачить, не розбираючись. Армія стоїть, все під контролем;

2. Запорізький напрямок – ситуація складна; наші прикрили Запоріжжя з півдня і розвалили «Градами» одну з російських груп неподалік Мелітополя, але супротивник через Бердянськ перекидує колони у напрямку Маріуполя для спроби блокади; по Запорізькому летовищу завдано ракетного удару з незрозумілою метою – здається, просто проїбали зробити це раніше;

3. Маріупольський напрямок – окупант хотів оточити місто, ніхуя не вийшло, але спроби продовжуються. У місті і передмістях багато поранених та загиблих мирних жителів, в тому числі дітей; артилерія Збройних Сил України працює на повну і знімає з окупанта данину кров‘ю та залізом. Ситуація важка, але контрольована;

4. Київський напрямок – битва за Київ продовжується у агломерації; росіяни отримують лютої пизди у передмістях, лінії оборони вибудовані і мається без діла, бо обіцяний білоруський десант запізнюється. Ніякого оточення немає і близько, це неправда і хуйня; якщо взяти північ за 12 годин, то окупанти лазять з 9 по 12 годину, всі інші напрямки вільні. Супротивник намагається перегрупуватися, але виходить хуйово, як і все на цій війні. Ситуація стабільна;

5. Донецький напрямок – точаться пекельні бої під Волновахою і на інших напрямках; армія стоїть. Ситуація важка, але під контролем;

6. Херсонський напрямок – ворог контролює Нову Каховку і Каховську ГЕС, але місто Херсон утримують українські військові. По області точаться бої, ситуація складна;

7. Харківський напрямок – ворог отримав естетично довершеної пизди при спробі штурму Харкова, російські військові помирають спантеличеними: їм обіцяли квіти, але не уточнили, що на могилу. Ситуація під контролем;

8. Сумський напрямок – ідуть бої у області і безпосередньо під Сумами; місто було і буде під синьо-жовтим прапором. Чим займається українська армія? Правильно, дає пизди всьому, що ворушиться. Також зафіксовані випадки, коли наша армія щось розворушила і дала пизди по розворушеному. Ситуація непроста, але стабільна;

9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, російські посилки отримують пизди і знайомляться з особливостями чорнозему; ситуація контрольована.

10 – Миколаївський напрямок: місто під контролем ЗСУ, по місту завдано ударів з повітря, ситуація контрольована;

11 – Одеський напрямок: ЗСУ, прикордонники, добровольці і всі інші нудьгують у очікуванні обіцяного десанту, ситуація спокійна.

Супротивника деморалізовано, чорнозем удобрено, вогні ворожих танків запалено. Пом‘яніть загиблих українських героїв і давайте з новою люттю пизди окупантам. Всі ми зараз створюємо навіть не історію – легенду. Легенду, якою весь світ буде захоплюватися віками.

Ми перемагаємо, бо не можемо програти.