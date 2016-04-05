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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:37

Re: Напад росії на Україну

  edvardd написав:Чим займається українська армія? Правильно, дає пизди всьому, що ворушиться. Т

Хотят ли русские пизды? (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:39

  Starikan написав:
  lapay написав:Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.

Пруф хотя бы дали :evil: :evil: :evil:

вот можете почитать об их планах:

РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
Из-за поражения на ключевых направлениях статью удалили, так что можете почитать, какое будущее они нам планировали.
https://web.archive.org/web/20220226051 ... 62336.html

"окончательное решение укр.вопроса" - реально фашисты, хотели тут репрессии 37-го года устроить!
Писали, что в разбитых машинах росгвардии находили списки укр.активистов с адресами
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:41

Понедельник 28.02.2022г., в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 6727 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

ВНИМАНИЕ! антон силуанов и эльвира набиуллина только что попросили владимира путина отправить их в отставку.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:50

  edvardd написав:Понедельник 28.02.2022г., в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 6727 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

ВНИМАНИЕ! антон силуанов и эльвира набиуллина только что попросили владимира путина отправить их в отставку.

Можно узнать откуда инфа?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:04

Цікаво, все-таки, про що буде на переговорах?

Чи можливий варіант, що Московія відступить, а на всіх своїх медіа волатиме про перемогу?
І тайкома заплатить контрибуцію (руками Заходу) зі своїх ЗВР?
А Україна кине їм кістку -- наприклад, дасть символічну посаду якомусь Ведмедчуку, і він сидітиме в кабінеті з укр.прапором, і грозитиме нацистам на камери (картинка для Московії)... І воду в Крим (за великі гроші).

І Московія перемкнеться на внутрішні проблеми -- санкції, втрата ринків, ЗВР............

Я розумію, що для Путлєра, та й усього народу Московії -- втрати навіть своїх людей не мають значенння, мабуть. Бо у них навіть і слова "людина" -- нема такого. Там все ще і досі людське стадо -- і кожен сам за себе...
Але який їм сенс і далі пробувати пролізти?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:11

Re: Напад росії на Україну

  Bobua написав:Цікаво, все-таки, про що буде на переговорах?

Думаю, що відведуть війська, Крим вони не віддадуть, але ми тоді вступим в НАТО і ЄС, як компенсація. На Донбасі будуть виконані Мінські угоди, бо вони визнані ООН, але без окупантів, з миротворцями ООН. Хорватьсякий варіант поступової інтеграції.
Ну і репарації, нам 400 млрд на все вистачить. :)
Востаннє редагувалось lapay в Пон 28 лют, 2022 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:11

  Bobua написав:І воду в Крим (за великі гроші).

Вода в украинский Крым будет бесплатной.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:15

Re: Напад росії на Україну

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Чернигов (фото)
"Враг нещадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова", - говорится в сообщении
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:16

  alex_dvornichenko написав:
  Bobua написав:І воду в Крим (за великі гроші).

Вода в украинский Крым будет бесплатной.

А во всю остальную Украину можно бесплатной воды?
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