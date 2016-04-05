Хотят ли русские пизды? (с)
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Додано: Пон 28 лют, 2022 12:37
Re: Напад росії на Україну
Хотят ли русские пизды? (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 лют, 2022 12:39
вот можете почитать об их планах:
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
Из-за поражения на ключевых направлениях статью удалили, так что можете почитать, какое будущее они нам планировали.
"окончательное решение укр.вопроса" - реально фашисты, хотели тут репрессии 37-го года устроить!
Писали, что в разбитых машинах росгвардии находили списки укр.активистов с адресами
Додано: Пон 28 лют, 2022 12:41
Понедельник 28.02.2022г., в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 6727 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
ВНИМАНИЕ! антон силуанов и эльвира набиуллина только что попросили владимира путина отправить их в отставку.
Додано: Пон 28 лют, 2022 12:50
Можно узнать откуда инфа?
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:04
Цікаво, все-таки, про що буде на переговорах?
Чи можливий варіант, що Московія відступить, а на всіх своїх медіа волатиме про перемогу?
І тайкома заплатить контрибуцію (руками Заходу) зі своїх ЗВР?
А Україна кине їм кістку -- наприклад, дасть символічну посаду якомусь Ведмедчуку, і він сидітиме в кабінеті з укр.прапором, і грозитиме нацистам на камери (картинка для Московії)... І воду в Крим (за великі гроші).
І Московія перемкнеться на внутрішні проблеми -- санкції, втрата ринків, ЗВР............
Я розумію, що для Путлєра, та й усього народу Московії -- втрати навіть своїх людей не мають значенння, мабуть. Бо у них навіть і слова "людина" -- нема такого. Там все ще і досі людське стадо -- і кожен сам за себе...
Але який їм сенс і далі пробувати пролізти?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:11
Re: Напад росії на Україну
Думаю, що відведуть війська, Крим вони не віддадуть, але ми тоді вступим в НАТО і ЄС, як компенсація. На Донбасі будуть виконані Мінські угоди, бо вони визнані ООН, але без окупантів, з миротворцями ООН. Хорватьсякий варіант поступової інтеграції.
Ну і репарації, нам 400 млрд на все вистачить.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 28 лют, 2022 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:11
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:15
Re: Напад росії на Україну
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:16
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