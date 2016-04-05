Додано: Пон 28 лют, 2022 13:04

Цікаво, все-таки, про що буде на переговорах?



Чи можливий варіант, що Московія відступить, а на всіх своїх медіа волатиме про перемогу?

І тайкома заплатить контрибуцію (руками Заходу) зі своїх ЗВР?

А Україна кине їм кістку -- наприклад, дасть символічну посаду якомусь Ведмедчуку, і він сидітиме в кабінеті з укр.прапором, і грозитиме нацистам на камери (картинка для Московії)... І воду в Крим (за великі гроші).



І Московія перемкнеться на внутрішні проблеми -- санкції, втрата ринків, ЗВР............



Я розумію, що для Путлєра, та й усього народу Московії -- втрати навіть своїх людей не мають значенння, мабуть. Бо у них навіть і слова "людина" -- нема такого. Там все ще і досі людське стадо -- і кожен сам за себе...

Але який їм сенс і далі пробувати пролізти?

Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!