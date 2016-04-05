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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 140141142143>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:33

  wild2006 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Bobua написав:І воду в Крим (за великі гроші).

Вода в украинский Крым будет бесплатной.

А во всю остальную Украину можно бесплатной воды?

Та она во всю страну и так бесплатно. Платно только людям :(
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:49

  wild2006 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Bobua написав:І воду в Крим (за великі гроші).

Вода в украинский Крым будет бесплатной.

А во всю остальную Украину можно бесплатной воды?

Вода по каналу всегда была за счёт бюджета, по природоохранным статьям
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:58

Re: Напад росії на Україну

  Starikan написав:Но поки до цього ще далеко, я майже не вірю, що фюрер відступить, до цього він вимушував відступати тільки захід (Грузія, Сирія).

Перемир'я точно буде, а там побачим, наскільки швидко вони посипляться, коли 100 тис повернуться і розкажуть правду, плюс пенсіонери повернуться в справжній Совок і молодь, яку вони туди затягли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:12

  lapay написав:
  Starikan написав:Но поки до цього ще далеко, я майже не вірю, що фюрер відступить, до цього він вимушував відступати тільки захід (Грузія, Сирія).

Перемир'я точно буде, а там побачим, наскільки швидко вони посипляться, коли 100 тис повернуться і розкажуть правду, плюс пенсіонери повернуться в справжній Совок і молодь, яку вони туди затягли.

Какое перемирие по Харькову полчаса назад Прямо во время переговоров лупанули градами. Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят.

https://youtube.com/shorts/8mu9kpShTtI?feature=share
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лют, 2022 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:16

Перемир'я - це були Мінські угоди, тому що ми тоді були слабкі.
Зараз ми сильні і ця війна закінчиться миром.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 28 лют, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:18

Re: Напад росії на Україну

Харьков сейчас...

https://web.telegram.org/stream/%7B%22d ... .mp4%22%7D
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:23

  Daralex написав:Харьков сейчас...

https://web.telegram.org/stream/%7B%22d ... .mp4%22%7D
не открывается
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:24

Re: Напад росії на Україну

Начало обстрела в конце 2й минуты
https://youtu.be/xGkcNQ1TzIs
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:26

Re: Напад росії на Україну

Там, где смотрел - работает. Сама ссылка -нет...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:29

  lapay написав:але ми тоді вступим в НАТО і ЄС, як компенсація

  Starikan написав:ЄС - обов'язково

Після вступу до Європейського Союзу кожна держава підлягає юрисдикції, окрім Європейського суду з прав людини (Страсбург), ще й Європейського суду справедливості (Люксембург).
Деякі східноєвропейські держави, в тому числі Україна, не можуть виконати навіть вимог Європейського суду з прав людини. Колишній голова цього Суду Луціус Вільдхабер на семінарі в Осло у 2004 році зазначив, що це було історичною помилкою передчасне визнання ними юрисдикції цього суду, що перевантажило лише їхніми справами цей суд:
https://rm.coe.int/0900001680695ab3

Ви вважаєте, що після цього Європейський Союз дозволить покласти на лопатки справами, які повинні вирішуватися, насамперед, на національному рівні, ще й Європейський суд справедливості?
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