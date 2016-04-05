Та она во всю страну и так бесплатно. Платно только людям
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Додано: Пон 28 лют, 2022 13:33
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:49
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:58
Re: Напад росії на Україну
Перемир'я точно буде, а там побачим, наскільки швидко вони посипляться, коли 100 тис повернуться і розкажуть правду, плюс пенсіонери повернуться в справжній Совок і молодь, яку вони туди затягли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:12
Какое перемирие по Харькову полчаса назад Прямо во время переговоров лупанули градами. Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лют, 2022 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:16
Перемир'я - це були Мінські угоди, тому що ми тоді були слабкі.
Зараз ми сильні і ця війна закінчиться миром.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 28 лют, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:18
Re: Напад росії на Україну
Харьков сейчас...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:23
не открывается
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:24
Re: Напад росії на Україну
Начало обстрела в конце 2й минуты
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:26
Re: Напад росії на Україну
Там, где смотрел - работает. Сама ссылка -нет...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:29
Після вступу до Європейського Союзу кожна держава підлягає юрисдикції, окрім Європейського суду з прав людини (Страсбург), ще й Європейського суду справедливості (Люксембург).
Деякі східноєвропейські держави, в тому числі Україна, не можуть виконати навіть вимог Європейського суду з прав людини. Колишній голова цього Суду Луціус Вільдхабер на семінарі в Осло у 2004 році зазначив, що це було історичною помилкою передчасне визнання ними юрисдикції цього суду, що перевантажило лише їхніми справами цей суд:
Ви вважаєте, що після цього Європейський Союз дозволить покласти на лопатки справами, які повинні вирішуватися, насамперед, на національному рівні, ще й Європейський суд справедливості?
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