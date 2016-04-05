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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 141142143144145>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:32

Re: Напад росії на Україну

  vitaliian написав:Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят.

Путін завжди так робить. Коли приїжджав премьер Японії на перемовини про Курили, він поставив туди С-300.
Не буде перемир'я - наші почнуть мочити орків тисячами під Києвом і по всій території.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:34

  vitaliian написав:https://vimeo.com/682737152
Зображення
Будут пытаться заходить по Житомирской трассе и через соф. Борщаговку. Если будет кому.

Уже некому
Зображення
В Ирпене их сегодня не было и проехать сюда особо нельзя, буча завалена металлолом а мосты взорваны, имелось в виду Варшавская трасса в ворзеле, они тудой пошли по моим каналам бои прошли именно там, сейчас зачистка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лют, 2022 14:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:35

  vitaliian написав: Какое перемирие по Харькову полчаса назад Прямо во время переговоров лупанули градами. Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят.
https://youtube.com/shorts/8mu9kpShTtI?feature=share

Да, лупили и по моему району. Есть жертвы.
И вроде пролетел самолет, сбросил бомбы.
Пишу и опять звук самолета.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:36

  Starikan написав:
  vitaliian написав: Какое перемирие по Харькову полчаса назад Прямо во время переговоров лупанули градами. Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят.
https://youtube.com/shorts/8mu9kpShTtI?feature=share

Да, лупили и по моему району. Есть жертвы.
И вроде пролетел самолет, сбросил бомбы.
Пишу и опять звук самолета.
спрячьтесь пожалуйста в укрытие.

⚡️Мер Харкова Терехов: Ідуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна. У нас поранені і вбиті жителі, мирні. Жертви серед військових.
Не знаю, чи це наступ, але поки ми говоримо, от знову стріляють

Заступник губернатора Харківщини Семенуха: Ідуть обстріли Олексіївка, Салтівка, Павлополь — це три мікрорайони міста, більше 1 млн жителів. Це страшно, гатять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки неможливо. Можливо, далі піде наступ
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:03

Хакери хакнули Московську біржу та сайт Міноборони РФ.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08

Re: Напад росії на Україну

https://fb.watch/bswK18eVC_/
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:11

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Понедельник 28.02.2022г., в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 6727 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

ВНИМАНИЕ! антон силуанов и эльвира набиуллина только что попросили владимира путина отправить их в отставку.

Можно узнать откуда инфа?

https://t.me/s/generalsvr2
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:14

Re: Напад росії на Україну

Вже є хоч якісь результати по перемовинам?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:19

В бік Миколаєва рухається колона зі 100 одиниць техніки.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:20

народ, напишите у кого как с инетом, Укртелеком скорость сильно упала, говорят Киевстара тоже...
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