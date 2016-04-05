vitaliian написав:https://vimeo.com/682737152 Будут пытаться заходить по Житомирской трассе и через соф. Борщаговку. Если будет кому.
Уже некому В Ирпене их сегодня не было и проехать сюда особо нельзя, буча завалена металлолом а мосты взорваны, имелось в виду Варшавская трасса в ворзеле, они тудой пошли по моим каналам бои прошли именно там, сейчас зачистка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лют, 2022 14:40, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав: Какое перемирие по Харькову полчаса назад Прямо во время переговоров лупанули градами. Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят. https://youtube.com/shorts/8mu9kpShTtI?feature=share
Да, лупили и по моему району. Есть жертвы. И вроде пролетел самолет, сбросил бомбы. Пишу и опять звук самолета.
vitaliian написав: Какое перемирие по Харькову полчаса назад Прямо во время переговоров лупанули градами. Сами догадаетесь в какой тональности идут те переговоры? На Украину жёстко давят сдаться. Когда хотят договориться - градами не лупят. https://youtube.com/shorts/8mu9kpShTtI?feature=share
Да, лупили и по моему району. Есть жертвы. И вроде пролетел самолет, сбросил бомбы. Пишу и опять звук самолета.
спрячьтесь пожалуйста в укрытие.
⚡️Мер Харкова Терехов: Ідуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна. У нас поранені і вбиті жителі, мирні. Жертви серед військових. Не знаю, чи це наступ, але поки ми говоримо, от знову стріляють
Заступник губернатора Харківщини Семенуха: Ідуть обстріли Олексіївка, Салтівка, Павлополь — це три мікрорайони міста, більше 1 млн жителів. Це страшно, гатять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки неможливо. Можливо, далі піде наступ
edvardd написав:Понедельник 28.02.2022г., в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 6727 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
ВНИМАНИЕ! антон силуанов и эльвира набиуллина только что попросили владимира путина отправить их в отставку.