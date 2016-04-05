на жаль, в певних районах це реальність, де проводяться активні бойові дії, тому шо пошкоджується обладнання, розриви волз, просто відсутність ее - і як наслідок падіння канальної ємності або навіть повністю відсутні послуги телекомунікацій.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:25
на жаль, в певних районах це реальність, де проводяться активні бойові дії, тому шо пошкоджується обладнання, розриви волз, просто відсутність ее - і як наслідок падіння канальної ємності або навіть повністю відсутні послуги телекомунікацій.
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:28
наших операторів (наземних і мобільних) треба на руках носити!
адже вони як кровеносні артерії до кожної клітиночки держави!!!
НІ агресору!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29
По ссылке другая цифра.
АПД: а нет, то другой пост, не туда глянул
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 28 лют, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:32
Re: Напад росії на Україну
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят
КБ за открытие карты
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:37
і цукор, каву, чай
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:38
Та нормально.
А тара щас для бандер-смузи нужна
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:40
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:43
Українські люди - найкращі/найдобрішші!
Нам тут польську мінералку підкидають волонтери 👍
І, взагалі, волонтери молодці!👍
Привозять і печеня, і вареники, і помідори/огірки і взагалі, різні речі подушки/коци....
І то при тому, що в столові нормально/смачно годують!👍
п.с.
Не вистачає лише резеток/переносок, щоб будь-коли зарядити телефон.
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:47
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:49
wtf
Вчора два тіла напідпитку зайшли взяти "догнатись" у магазинчик всередині домівок.
Із робітників - 3 дівчини і охоронець (від добрих та чемних людей).
Взяли по пляшці коньяку і ... а нахіба платити.
Добре, що тероборона була поряд.
То вони і їм там щось бикувати почали.
Вопшем.
Спочатку їх трохи гупали ладонями по щокам, мабуть, щоб до тями прийшли.
Потім під автоматами виволокли на вулицю.
Потім викликали поліцію, про яку вони вже самі почали просити.
Так що - не всі ото просто пивка сьорбнути.
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