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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 142143144145>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:25

  edvardd написав:народ, напишите у кого как с инетом, Укртелеком скорость сильно упала, говорят Киевстара тоже...


на жаль, в певних районах це реальність, де проводяться активні бойові дії, тому шо пошкоджується обладнання, розриви волз, просто відсутність ее - і як наслідок падіння канальної ємності або навіть повністю відсутні послуги телекомунікацій.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:28

наших операторів (наземних і мобільних) треба на руках носити!
адже вони як кровеносні артерії до кожної клітиночки держави!!!

НІ агресору!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:Понедельник 28.02.2022г., в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 6727 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

ВНИМАНИЕ! антон силуанов и эльвира набиуллина только что попросили владимира путина отправить их в отставку.

Можно узнать откуда инфа?

https://t.me/s/generalsvr2

По ссылке другая цифра.
АПД: а нет, то другой пост, не туда глянул
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 28 лют, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:32

Re: Напад росії на Україну

в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:37

  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят

і цукор, каву, чай
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:38

  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят

Та нормально.
А тара щас для бандер-смузи нужна
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:40

  edvardd написав:народ, напишите у кого как с инетом, Укртелеком скорость сильно упала, говорят Киевстара тоже...

о, получше стало:
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:43

Українські люди - найкращі/найдобрішші!

  flyman написав:
  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят

і цукор, каву, чай

Нам тут польську мінералку підкидають волонтери 👍
І, взагалі, волонтери молодці!👍
Привозять і печеня, і вареники, і помідори/огірки і взагалі, різні речі подушки/коци....
І то при тому, що в столові нормально/смачно годують!👍

п.с.
Не вистачає лише резеток/переносок, щоб будь-коли зарядити телефон.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:47

  edvardd написав:народ, напишите у кого как с инетом, Укртелеком скорость сильно упала, говорят Киевстара тоже...

Так, в нас в частині - то відео довго вантажиться/туго йде.... - але і так добре, що можна по Вайбері писати і взагалі, телефонувати - ще й безкоштовно з усіх операторів👍
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:49

wtf

Вчора два тіла напідпитку зайшли взяти "догнатись" у магазинчик всередині домівок.
Із робітників - 3 дівчини і охоронець (від добрих та чемних людей).

Взяли по пляшці коньяку і ... а нахіба платити.

Добре, що тероборона була поряд.
То вони і їм там щось бикувати почали.
Вопшем.
Спочатку їх трохи гупали ладонями по щокам, мабуть, щоб до тями прийшли.
Потім під автоматами виволокли на вулицю.
Потім викликали поліцію, про яку вони вже самі почали просити.

Так що - не всі ото просто пивка сьорбнути.
Armagedo
 
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