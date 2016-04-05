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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:04

  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят


В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли).
А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.

В принципі це ж правильно.
Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя...
У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:22

  Bobua написав:
  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят


В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли).
А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.

В принципі це ж правильно.
Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя...
У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...

В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы...
edvardd
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