wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку пусть сразу и сигареты заодно запретят
В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли). А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.
В принципі це ж правильно. Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя... У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку пусть сразу и сигареты заодно запретят
В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли). А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.
В принципі це ж правильно. Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя... У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...
В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы...