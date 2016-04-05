wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку пусть сразу и сигареты заодно запретят
В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли). А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.
В принципі це ж правильно. Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя... У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку пусть сразу и сигареты заодно запретят
В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли). А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.
В принципі це ж правильно. Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя... У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...
В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы...
Успіх написав:Нам тут польську мінералку підкидають волонтери 👍 І, взагалі, волонтери молодці!👍 Привозять і печеня, і вареники, і помідори/огірки і взагалі, різні речі подушки/коци.... І то при тому, що в столові нормально/смачно годують!👍
п.с. Не вистачає лише резеток/переносок, щоб будь-коли зарядити телефон.
Долярчику: 1. Не вижирайте там гуманітарку. Чим більше вижрете ви (а у вас там і так непогано годують), тис менше буде тим, для кого це дійсно єдина можливість поїсти (фронт в оточенні в містах). Будете смаколики жувати, коли заробите на них,тобто між боями. 2. Не сидіть тут в "бла-бла-темах", а читайте в інеті принаймні ттх та бойові можливості вашої штатної зброї.Коли вам на заняттях вперше в руки попаде РПГ (різних модифікацій) , ви ВЖЕ повинні знати максимальну дальність пострілу, вбивчу силу (що він може? танк? БТР? автомобіль?) . Не думайте,що вам розказали/показали, і ви все зрозуміли і вже вмієте. Найбільші проблеми виникають, коли воїн не вміє оперувати зброєю, яка йому попала в руки. Ви загинете зі зброєю,з якою не справились. Успіхів вам в новій справі.
wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку пусть сразу и сигареты заодно запретят
Акциз за алкоголь і цигарки - значна частина місцевих бюджетів та державному перепадає. Деякі магазини все одно торгують, але можливо лівак за готівку.
Успіх написав:Нам тут польську мінералку підкидають волонтери 👍 І, взагалі, волонтери молодці!👍 Привозять і печеня, і вареники, і помідори/огірки і взагалі, різні речі подушки/коци.... І то при тому, що в столові нормально/смачно годують!👍
Бачив зварганений блокпост поблизу мого проживання, то затарений водами під зав'язку. Чесно кажучи ККД тут невисокий. А конкретний мобілізований строчить тут тільки 30 постів на день, може краще інтернет на дос-атаки використовувати?
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 28 лют, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
"окончательное решение укр.вопроса" - реально фашисты, хотели тут репрессии 37-го года устроить! Писали, что в разбитых машинах росгвардии находили списки укр.активистов с адресами
это возвращение Россией своего исторического пространства и своего места в мире.
на помойке ее место в мире. жизнь Северной Кореи для них вскоре покажется сказкой. гниды. варвары, мародеры, свиньи, безмозглые твари, которые умеют только разрушать. у них был шанс сохранить какое-то лицо неделей ранее - они отказались. гореть им теперь в пекле всем.
wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку пусть сразу и сигареты заодно запретят
У Миколаєві також. Годину тому ходила до найближчого магазинчику - алко-вітрину заклеїли червоною стрічкою. Зайшла до сусіднього магазинчику - там ще продавали, трошки набрала (як собака бліх ) зі стратегічною метою. Добре, що ціну не підвищили.