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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 143144145146>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:04

  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят


В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли).
А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.

В принципі це ж правильно.
Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя...
У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:22

  Bobua написав:
  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят


В ІФ увесь ряд важкого алко -- пустий (мабуть на склад винесли).
А всякі пива -- чимось завісили і наліпили аркуш з оголошенням, що не продають.

В принципі це ж правильно.
Кому треба приємні відчуття -- автомат в руки -- і кожен привал, кожна захисна ямка буде за щастя...
У мирний час фіз.навантаження не були модні... Але ж тепер -- треба...

В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:37

Re: Напад росії на Україну

У результаті обстрілів у Киїнці є загиблі і поранені (Відео)
Это буквально пригород Чернигова

За інформацією ГУ ДСНС області, в Киїнці наразі є вбиті та поранені. Їх кількість ще уточнюється, оскільки на цій території досі тривають бої.

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:57

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Нам тут польську мінералку підкидають волонтери 👍
І, взагалі, волонтери молодці!👍
Привозять і печеня, і вареники, і помідори/огірки і взагалі, різні речі подушки/коци....
І то при тому, що в столові нормально/смачно годують!👍

п.с.
Не вистачає лише резеток/переносок, щоб будь-коли зарядити телефон.

Долярчику:
1. Не вижирайте там гуманітарку. Чим більше вижрете ви (а у вас там і так непогано годують), тис менше буде тим, для кого це дійсно єдина можливість поїсти (фронт в оточенні в містах). Будете смаколики жувати, коли заробите на них,тобто між боями.
2. Не сидіть тут в "бла-бла-темах", а читайте в інеті принаймні ттх та бойові можливості вашої штатної зброї.Коли вам на заняттях вперше в руки попаде РПГ (різних модифікацій) , ви ВЖЕ повинні знати максимальну дальність пострілу, вбивчу силу (що він може? танк? БТР? автомобіль?) . Не думайте,що вам розказали/показали, і ви все зрозуміли і вже вмієте. Найбільші проблеми виникають, коли воїн не вміє оперувати зброєю, яка йому попала в руки. Ви загинете зі зброєю,з якою не справились.
Успіхів вам в новій справі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:03

  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят

Акциз за алкоголь і цигарки - значна частина місцевих бюджетів та державному перепадає. Деякі магазини все одно торгують, але можливо лівак за готівку.
  Успіх написав:Нам тут польську мінералку підкидають волонтери 👍
І, взагалі, волонтери молодці!👍
Привозять і печеня, і вареники, і помідори/огірки і взагалі, різні речі подушки/коци....
І то при тому, що в столові нормально/смачно годують!👍

Бачив зварганений блокпост поблизу мого проживання, то затарений водами під зав'язку. Чесно кажучи ККД тут невисокий.
А конкретний мобілізований строчить тут тільки 30 постів на день, може краще інтернет на дос-атаки використовувати?
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 28 лют, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:07

  tmp01 написав:
  Starikan написав:
  lapay написав:Виявляється, Путлер тільки хотів, щоб Україна підписала Союзний договір разом з Білоруссю, і відродити Совок 2,0.
Просто немає слів, яке кончене.

Пруф хотя бы дали :evil: :evil: :evil:

вот можете почитать об их планах:

РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
Из-за поражения на ключевых направлениях статью удалили, так что можете почитать, какое будущее они нам планировали.
https://web.archive.org/web/20220226051 ... 62336.html

"окончательное решение укр.вопроса" - реально фашисты, хотели тут репрессии 37-го года устроить!
Писали, что в разбитых машинах росгвардии находили списки укр.активистов с адресами


это возвращение Россией своего исторического пространства и своего места в мире.

на помойке ее место в мире.
жизнь Северной Кореи для них вскоре покажется сказкой.
гниды. варвары, мародеры, свиньи, безмозглые твари, которые умеют только разрушать. у них был шанс сохранить какое-то лицо неделей ранее - они отказались. гореть им теперь в пекле всем. :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:14

  wtf написав:в Прикарпатье запретили продажу алкоголя
это че по всей стране так? хотел взять пива к пицце в атб полки пустые
как по мне зашквар ограничивать слабоалкоголку
пусть сразу и сигареты заодно запретят


У Миколаєві також. Годину тому ходила до найближчого магазинчику - алко-вітрину заклеїли червоною стрічкою. Зайшла до сусіднього магазинчику - там ще продавали, трошки набрала (як собака бліх :wink: ) зі стратегічною метою. Добре, що ціну не підвищили.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:31

Re: Напад росії на Україну

чому ще досі стоїть кримський міст?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:48

flyman
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории рф только этого и ждали...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:53

  Oberon написав:flyman
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

WAT?
Він взагалі в морі більшою частиною і трохи на українській землі в Криму.
от під Києвом можна свої мости підривати на своїй землі, а в Криму не можна?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 17:56, всього редагувалось 3 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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