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Напад росії на Україну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:53
Oberon написав:flyman
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...
WAT?
Він взагалі в морі більшою частиною і трохи на українській землі в Криму.
от під Києвом можна свої мости підривати на своїй землі, а в Криму не можна?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лют, 2022 17:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:54
Oberon написав:
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...
В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:57
lapay написав: Oberon написав:
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...
В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.
ти ж хотів пару постів у НАТО, а тепер очько грає
ще раз, міст одним кінцем в Криму, а решта в морі.
Грає очко за Крим, то вали в нейтральних водах.
Занчить Зміїний можна роспідарасити, а якийсь там міст на кінці Крима ніззя?
Бомбити жилі квартали можна, а кусок залізобетону серед моря не можна?
Що я прочитав?
#атопутєннападьот. Так уже напав, протри очі.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лют, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 18:38
Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.
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edvardd
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Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56
flyman написав:
чому ще досі стоїть кримський міст?
Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
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vitaliian
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:01
vitaliian написав: flyman написав:
чому ще досі стоїть кримський міст?
Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:25
juristkostya написав: vitaliian написав: flyman написав:
чому ще досі стоїть кримський міст?
Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении
Київ тільки що обстріляний русо-фашистами!
Ракета впала неначе в Броварах.
Московські фашисти хочуть нас залякати, уроди лапотні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26
edvardd написав:
Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.
Фейк, очевидно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26
Frant написав:
Ракета впала неначе в Броварах.
Брат написав, що навіть вибуху не чув, в підвалі сидять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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