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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:53

  Oberon написав:flyman
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

WAT?
Він взагалі в морі більшою частиною і трохи на українській землі в Криму.
от під Києвом можна свої мости підривати на своїй землі, а в Криму не можна?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 17:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:54

Re: Напад росії на Україну

  Oberon написав:Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:57

  lapay написав:
  Oberon написав:Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.

ти ж хотів пару постів у НАТО, а тепер очько грає
ще раз, міст одним кінцем в Криму, а решта в морі.

Грає очко за Крим, то вали в нейтральних водах.

Занчить Зміїний можна роспідарасити, а якийсь там міст на кінці Крима ніззя?
Бомбити жилі квартали можна, а кусок залізобетону серед моря не можна?

Що я прочитав?
#атопутєннападьот. Так уже напав, протри очі.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:38

мясо

Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56

  flyman написав:чому ще досі стоїть кримський міст?

Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:чому ще досі стоїть кримський міст?

Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:25

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:чому ще досі стоїть кримський міст?

Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении

Київ тільки що обстріляний русо-фашистами!
Ракета впала неначе в Броварах.

Московські фашисти хочуть нас залякати, уроди лапотні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26

  edvardd написав:Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.

Фейк, очевидно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26

Re: Напад росії на Україну

  Frant написав:Ракета впала неначе в Броварах.

Брат написав, що навіть вибуху не чув, в підвалі сидять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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