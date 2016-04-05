Додано: Пон 28 лют, 2022 19:39

Hotab написав: 1. Не вижирайте там гуманітарку. Чим більше вижрете ви (а у вас там і так непогано годують), тис менше буде тим, для кого це дійсно єдина можливість поїсти (фронт в оточенні в містах). Будете смаколики жувати, коли заробите на них,тобто між боями. 1. Не вижирайте там гуманітарку. Чим більше вижрете ви (а у вас там і так непогано годують), тис менше буде тим, для кого це дійсно єдина можливість поїсти (фронт в оточенні в містах). Будете смаколики жувати, коли заробите на них,тобто між боями.

Hotab написав: 2. Не сидіть тут в "бла-бла-темах", а читайте в інеті принаймні ттх та бойові можливості вашої штатної зброї.Коли вам на заняттях вперше в руки попаде РПГ (різних модифікацій) , ви ВЖЕ повинні знати максимальну дальність пострілу, вбивчу силу (що він може? танк? БТР? автомобіль?) . Не думайте,що вам розказали/показали, і ви все зрозуміли і вже вмієте. Найбільші проблеми виникають, коли воїн не вміє оперувати зброєю, яка йому попала в руки 2. Не сидіть тут в "бла-бла-темах", а читайте в інеті принаймні ттх та бойові можливості вашої штатної зброї.Коли вам на заняттях вперше в руки попаде РПГ (різних модифікацій) , ви ВЖЕ повинні знати максимальну дальність пострілу, вбивчу силу (що він може? танк? БТР? автомобіль?) . Не думайте,що вам розказали/показали, і ви все зрозуміли і вже вмієте. Найбільші проблеми виникають, коли воїн не вміє оперувати зброєю, яка йому попала в руки

Hotab написав: Успіхів вам в новій справі Успіхів вам в новій справі

Ой+ написав: А конкретний мобілізований строчить тут тільки 30 постів на день, може краще інтернет на дос-атаки використовувати? А конкретний мобілізований строчить тут тільки 30 постів на день, може краще інтернет на дос-атаки використовувати?

flyman написав: Чому ще досі стоїть кримський міст? Чому ще досі стоїть кримський міст?

Так приїдьте і заберіть - допоможіть волонтерам перевезти все на Схід!А нас покищо відгодовують - бо через день-два-5 - може і голодні будемо сидіти в окопах! Тож покищо набераємось сили.Та я тут дуже не сиджу - так трохи швидко перегляну/перебіжу очима, відпишу і.... - а далі вже справді розглядаю/вивчаю зброю в інтернеті!Дякую. Успіхів Успіху тут вже стільки набажали, що я вже ТОЧНО ПРИЇДУ З УСПІШНОЮ ПЕРЕМОГОЮ!СЛАВА УКРАЇНІ!!!Це ви мені?То я ще раз кажу - людей приїжджає більше, ніж можуть дати ради. Тому і часу вільного трохи є.Але не переймайтесь - скоро з окопу ще захочете цікавої інфи з гарячої точки - але не знаю, чи 1 раз на день вдасться написати.Тому, покищо пишу, як обстановка у воєнній частині, а далі.... а далі буде!На мене чекаєЯ його як гахну з Вільхи, то одні щепки від нього полетять!)))А якщо серйозно, то ти мене питав, яку воєнну спеціальність дали - то мені ще вчора на воєнніку написали, що.....Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вміюЄ варіанти, Флай?))))