WAT?
Він взагалі в морі більшою частиною і трохи на українській землі в Криму.
от під Києвом можна свої мости підривати на своїй землі, а в Криму не можна?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:53
WAT?
Він взагалі в морі більшою частиною і трохи на українській землі в Криму.
от під Києвом можна свої мости підривати на своїй землі, а в Криму не можна?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 17:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:54
Re: Напад росії на Україну
В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 лют, 2022 17:57
ти ж хотів пару постів у НАТО, а тепер очько грає
ще раз, міст одним кінцем в Криму, а решта в морі.
Грає очко за Крим, то вали в нейтральних водах.
Занчить Зміїний можна роспідарасити, а якийсь там міст на кінці Крима ніззя?
Бомбити жилі квартали можна, а кусок залізобетону серед моря не можна?
Що я прочитав?
#атопутєннападьот. Так уже напав, протри очі.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 28 лют, 2022 18:38
мясо
Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.
Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:01
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:25
Київ тільки що обстріляний русо-фашистами!
Ракета впала неначе в Броварах.
Московські фашисти хочуть нас залякати, уроди лапотні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26
Фейк, очевидно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26
Re: Напад росії на Україну
Брат написав, що навіть вибуху не чув, в підвалі сидять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:39
Все буде добре!Все буде УСПІХ!Все буде Україна!©®™
Так приїдьте і заберіть - допоможіть волонтерам перевезти все на Схід!
А нас покищо відгодовують - бо через день-два-5 - може і голодні будемо сидіти в окопах! Тож покищо набераємось сили.
Та я тут дуже не сиджу - так трохи швидко перегляну/перебіжу очима, відпишу і.... - а далі вже справді розглядаю/вивчаю зброю в інтернеті!
Дякую. Успіхів Успіху тут вже стільки набажали, що я вже ТОЧНО ПРИЇДУ З УСПІШНОЮ ПЕРЕМОГОЮ!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Це ви мені?
То я ще раз кажу - людей приїжджає більше, ніж можуть дати ради. Тому і часу вільного трохи є.
Але не переймайтесь - скоро з окопу ще захочете цікавої інфи з гарячої точки - але не знаю, чи 1 раз на день вдасться написати.
Тому, покищо пишу, як обстановка у воєнній частині, а далі.... а далі буде!
На мене чекає
Я його як гахну з Вільхи, то одні щепки від нього полетять!)))
А якщо серйозно, то ти мене питав, яку воєнну спеціальність дали - то мені ще вчора на воєнніку написали, що.....
Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вмію
Є варіанти, Флай?))))
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