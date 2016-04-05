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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 144145146147148>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:53

  Oberon написав:flyman
Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

WAT?
Він взагалі в морі більшою частиною і трохи на українській землі в Криму.
от під Києвом можна свої мости підривати на своїй землі, а в Криму не можна?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 17:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:54

Re: Напад росії на Україну

  Oberon написав:Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:57

  lapay написав:
  Oberon написав:Возможно, чтобы не дать прямого повода задействовать стратегические войска, типа атакован не военный объект на территории РФ, только этого и ждали...

В нас немає такої зброї, і, навіть, якщо б і була, її б збила ППО РФ. І Ви праві, для них напад на Крим привід застосувати тактичну ядерну зброю, як колись обіцяв Путлер.

ти ж хотів пару постів у НАТО, а тепер очько грає
ще раз, міст одним кінцем в Криму, а решта в морі.

Грає очко за Крим, то вали в нейтральних водах.

Занчить Зміїний можна роспідарасити, а якийсь там міст на кінці Крима ніззя?
Бомбити жилі квартали можна, а кусок залізобетону серед моря не можна?

Що я прочитав?
#атопутєннападьот. Так уже напав, протри очі.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:38

мясо

Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56

  flyman написав:чому ще досі стоїть кримський міст?

Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:чому ще досі стоїть кримський міст?

Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:25

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:чому ще досі стоїть кримський міст?

Не время им заниматься сейчас все резервы РФ будут кинуты на кольцо вокруг Киева, боевые действия в других городах должны сильно снизиться, потому что запас боеприпасов у РФ не бесконечный.
пока что очевидное обострение с нарочитым обстрелом жилых районов на Харьковском направлении

Київ тільки що обстріляний русо-фашистами!
Ракета впала неначе в Броварах.

Московські фашисти хочуть нас залякати, уроди лапотні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26

  edvardd написав:Христо Грозев: на сбитом ночью под Киевом Ил-76 были 225 российских десантников.

Фейк, очевидно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:26

Re: Напад росії на Україну

  Frant написав:Ракета впала неначе в Броварах.

Брат написав, що навіть вибуху не чув, в підвалі сидять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:39

Все буде добре!Все буде УСПІХ!Все буде Україна!©®™

  Hotab написав:1. Не вижирайте там гуманітарку. Чим більше вижрете ви (а у вас там і так непогано годують), тис менше буде тим, для кого це дійсно єдина можливість поїсти (фронт в оточенні в містах). Будете смаколики жувати, коли заробите на них,тобто між боями.

Так приїдьте і заберіть - допоможіть волонтерам перевезти все на Схід!

А нас покищо відгодовують - бо через день-два-5 - може і голодні будемо сидіти в окопах! Тож покищо набераємось сили.
  Hotab написав:2. Не сидіть тут в "бла-бла-темах", а читайте в інеті принаймні ттх та бойові можливості вашої штатної зброї.Коли вам на заняттях вперше в руки попаде РПГ (різних модифікацій) , ви ВЖЕ повинні знати максимальну дальність пострілу, вбивчу силу (що він може? танк? БТР? автомобіль?) . Не думайте,що вам розказали/показали, і ви все зрозуміли і вже вмієте. Найбільші проблеми виникають, коли воїн не вміє оперувати зброєю, яка йому попала в руки

Та я тут дуже не сиджу - так трохи швидко перегляну/перебіжу очима, відпишу і.... - а далі вже справді розглядаю/вивчаю зброю в інтернеті!
  Hotab написав:Успіхів вам в новій справі

Дякую. Успіхів Успіху тут вже стільки набажали, що я вже ТОЧНО ПРИЇДУ З УСПІШНОЮ ПЕРЕМОГОЮ!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
  Ой+ написав:А конкретний мобілізований строчить тут тільки 30 постів на день, може краще інтернет на дос-атаки використовувати?

Це ви мені?
То я ще раз кажу - людей приїжджає більше, ніж можуть дати ради. Тому і часу вільного трохи є.
Але не переймайтесь - скоро з окопу ще захочете цікавої інфи з гарячої точки - але не знаю, чи 1 раз на день вдасться написати.
Тому, покищо пишу, як обстановка у воєнній частині, а далі.... а далі буде! :D
  flyman написав:Чому ще досі стоїть кримський міст?

На мене чекає :D
Я його як гахну з Вільхи, то одні щепки від нього полетять!)))

А якщо серйозно, то ти мене питав, яку воєнну спеціальність дали - то мені ще вчора на воєнніку написали, що.....
Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вмію :)
Є варіанти, Флай?))))
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