Успіх написав:А якщо серйозно, то ти мене питав, яку воєнну спеціальність дали - то мені ще вчора на воєнніку написали, що..... Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вмію Є варіанти, Флай?))))
шо - запчастинами до велосипедів торгувати чи відосики на форум викладати? в арміїї є такі посади?
До речі, а чи часто бувають новини про обстріли греблі над Києвом? Я один раз зустрічав. Писали, що наші збили ракету.
Але таки страшно за Київ. Читав книги Яна Валетова ("нічия земля"). Там Московія підірвала греблю (машина на мосту і щось знизу...) Хвиля, радіоактивний мул, і чомусь навіть греблі вниз по Дніпру не витримали...
Чи спускають воду? Або, хоча би, чи перестали "гідроакумулювати"? (заливати воду нагору вночі).
Бо Московія ж може знищити місто навіть і назло... А ще -- списати туди всіх своїх вбитих. Увесь цей напад -- він же ж тупо аби нагадити. У них же ж було все. Неміряні км². ВВП на особу -- втричі більше за наше. Що ще треба було?? От це не вкладається в голову. Якесь безглузде, ірраціональне, сюрреалістичне зло...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!