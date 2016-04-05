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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 145146147148>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:42

  Успіх написав:то мені ще вчора на воєнніку написали, що.....
Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вмію :)
Є варіанти, Флай?))))

екстрасєкс, маєш дар передбачення
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:42

  lapay написав:
  Frant написав:Ракета впала неначе в Броварах.

Брат написав, що навіть вибуху не чув, в підвалі сидять.

https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... anenye-mer
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:48

  flyman написав:
  Успіх написав:то мені ще вчора на воєнніку написали, що.....
Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вмію :)
Є варіанти, Флай?))))

екстрасєкс, маєш дар передбачення

:mrgreen:
А якщо серйозно і трохи подумати - то ти сам здогадаєшся))
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:58

  Frant написав:
  lapay написав:
  Frant написав:Ракета впала неначе в Броварах.

Брат написав, що навіть вибуху не чув, в підвалі сидять.

https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... anenye-mer

Початкова інформація була про балістичну ракету.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:17

Не розповсюджуйте точну інформацію про місця падіння ракет!
Це на руку московським фашистам!

https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... vragu-snbo
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:21

  Успіх написав:А якщо серйозно, то ти мене питав, яку воєнну спеціальність дали - то мені ще вчора на воєнніку написали, що.....
Коротше, вони напевно, цей форум читають і знали, що найкраще я вмію :)
Є варіанти, Флай?))))


шо - запчастинами до велосипедів торгувати чи відосики на форум викладати? в арміїї є такі посади? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:38

До речі, а чи часто бувають новини про обстріли греблі над Києвом?
Я один раз зустрічав. Писали, що наші збили ракету.

Але таки страшно за Київ.
Читав книги Яна Валетова ("нічия земля"). Там Московія підірвала греблю (машина на мосту і щось знизу...) Хвиля, радіоактивний мул, і чомусь навіть греблі вниз по Дніпру не витримали...

Чи спускають воду?
Або, хоча би, чи перестали "гідроакумулювати"? (заливати воду нагору вночі).

Бо Московія ж може знищити місто навіть і назло... :( А ще -- списати туди всіх своїх вбитих.
Увесь цей напад -- він же ж тупо аби нагадити.
У них же ж було все. Неміряні км². ВВП на особу -- втричі більше за наше. Що ще треба було?? От це не вкладається в голову. Якесь безглузде, ірраціональне, сюрреалістичне зло... :(
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:38

Re: Напад росії на Україну

  wild.tomcat написав:в арміїї є такі посади?

Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю? ;)
Мені здається, що є тільки одна воєнна спеціальність, трохи пов'язана з цим ;)

Ну не льотчик же)) і не танкіст)))
Та легко вгадати :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:47

Строитель?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:48

  juristkostya написав:Строитель?

Він балабол-пустомеля
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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