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Напад росії на Україну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49
juristkostya написав:
Строитель?
підсобник, старший подающий
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лют, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49
juristkostya написав:
Строитель?
то невже він зараз в інтернеті вивчає як влаштована лопата і чим совкова від штикової відрізняється???
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:58
flyman написав: juristkostya написав:
Строитель?
підсобник, старший подающий
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:02
Ну блин, человек в военкомате, хоть и приколист знатный, а вы над ним стебётесь.
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