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Політика та гроші
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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49

  juristkostya написав:Строитель?

підсобник, старший подающий
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49

  juristkostya написав:Строитель?


то невже він зараз в інтернеті вивчає як влаштована лопата і чим совкова від штикової відрізняється???
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:58

  flyman написав:
  juristkostya написав:Строитель?

підсобник, старший подающий

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roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:02

Ну блин, человек в военкомате, хоть и приколист знатный, а вы над ним стебётесь.
Oberon
 
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