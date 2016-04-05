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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 146147148149150>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49

  juristkostya написав:Строитель?

підсобник, старший подающий
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лют, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49

  juristkostya написав:Строитель?


то невже він зараз в інтернеті вивчає як влаштована лопата і чим совкова від штикової відрізняється???
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:58

  flyman написав:
  juristkostya написав:Строитель?

підсобник, старший подающий

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roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:20

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю

Только тех, кто любит труд, замполитами зовут. ))

Но наверное финансист-бухгалтер.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:26

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю

Только тех, кто любит труд, замполитами зовут. ))
Но наверное финансист-бухгалтер.

Якщо легенда бравого солдата Успіха трохи пов'язана з реальністю, то невже йому вдалось стати каптьорщиком?
А взагалі прямо повернув гілку в комедійне русло. Красень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:28

  juristkostya написав:Строитель?

А яким боком "будівельник" до залипання в соцмережах?
Ну реально, відповідь на поверхні - але бачу, що тут військові, чи просто, ті що служили - не заходять ;)
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:29

Re: Напад росії на Україну

Bobua написав:До речі, а чи часто бувають новини про обстріли греблі над Києвом?
Я один раз зустрічав. Писали, що наші збили ракету.

Але таки страшно за Київ.
Читав книги Яна Валетова ("нічия земля"). Там Московія підірвала греблю (машина на мосту і щось знизу...) Хвиля, радіоактивний мул, і чомусь навіть греблі вниз по Дніпру не витримали...

Чи спускають воду?
Або, хоча би, чи перестали "гідроакумулювати"? (заливати воду нагору вночі).

Бо Московія ж може знищити місто навіть і назло... :( А ще -- списати туди всіх своїх вбитих.
Увесь цей напад -- він же ж тупо аби нагадити.
У них же ж було все. Неміряні км². ВВП на особу -- втричі більше за наше. Що ще треба було?? От це не вкладається в голову. Якесь безглузде, ірраціональне, сюрреалістичне зло... :(
Ще в перший день сказали, що підготуватися, додали якийсь захист и ніби повільно спускають воду
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:32

  Ой+ написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю

Только тех, кто любит труд, замполитами зовут. ))
Но наверное финансист-бухгалтер.

Якщо легенда бравого солдата Успіха трохи пов'язана з реальністю, то невже йому вдалось стати каптьорщиком?
А взагалі прямо повернув гілку в комедійне русло. Красень.

:mrgreen:
Та треба трохи повеселитись - підняти настрій/дух!
Бо реально, мене на днях можуть забрати на фронт!
От недавно нас поділили по 5чел на "машини" - а які, навіть сам комбат сказав що не знає :mrgreen:
Каже до нас - ви ВЖЕ мали бути там - а ви ще не одіті/не навчені! :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:34

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Строитель?

А яким боком "будівельник" до залипання в соцмережах?
Ну реально, відповідь на поверхні - але бачу, що тут військові, чи просто, ті що служили - не заходять ;)

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