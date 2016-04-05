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Напад росії на Україну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49
juristkostya написав:
Строитель?
підсобник, старший подающий
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лют, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:49
juristkostya написав:
Строитель?
то невже він зараз в інтернеті вивчає як влаштована лопата і чим совкова від штикової відрізняється???
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:58
flyman написав: juristkostya написав:
Строитель?
підсобник, старший подающий
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:02
Ну блин, человек в военкомате, хоть и приколист знатный, а вы над ним стебётесь.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:20
Успіх написав:
Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю
Только тех, кто любит труд, замполитами зовут. ))
Но наверное финансист-бухгалтер.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:26
Hotab написав: Успіх написав:
Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю
Только тех, кто любит труд, замполитами зовут. ))
Но наверное финансист-бухгалтер.
Якщо легенда бравого солдата Успіха трохи пов'язана з реальністю, то невже йому вдалось стати каптьорщиком?
А взагалі прямо повернув гілку в комедійне русло. Красень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:28
juristkostya написав:
Строитель?
А яким боком "будівельник" до залипання в соцмережах?
Ну реально, відповідь на поверхні - але бачу, що тут військові, чи просто, ті що служили - не заходять
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:29
Bobua написав:
До речі, а чи часто бувають новини про обстріли греблі
над Києвом?
Я один раз зустрічав. Писали, що наші збили ракету.
Але таки страшно за Київ.
Читав книги Яна Валетова ("нічия земля"). Там Московія підірвала греблю (машина на мосту і щось знизу...) Хвиля, радіоактивний мул, і чомусь навіть греблі вниз по Дніпру не витримали...
Чи спускають воду?
Або, хоча би, чи перестали "гідроакумулювати"? (заливати воду нагору вночі).
Бо Московія ж може знищити місто навіть і назло...
А ще -- списати туди всіх своїх вбитих.
Увесь цей напад -- він же ж тупо аби нагадити.
У них же ж було все. Неміряні км². ВВП на особу -- втричі більше за наше. Що ще треба було?? От це не вкладається в голову. Якесь безглузде, ірраціональне, сюрреалістичне зло...
Ще в перший день сказали, що підготуватися, додали якийсь захист и ніби повільно спускають воду
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:32
Ой+ написав: Hotab написав: Успіх написав:
Ну от ДумайТЕ, які є спеціальності пов'язані трохи з тим, що я тут залипаю
Только тех, кто любит труд, замполитами зовут. ))
Но наверное финансист-бухгалтер.
Якщо легенда бравого солдата Успіха трохи пов'язана з реальністю, то невже йому вдалось стати каптьорщиком?А взагалі прямо повернув гілку в комедійне русло. Красень
.
Та треба трохи повеселитись - підняти настрій/дух!
Бо реально, мене на днях можуть забрати на фронт!
От недавно нас поділили по 5чел на "машини" - а які, навіть сам комбат сказав що не знає
Каже до нас - ви ВЖЕ мали бути там - а ви ще не одіті/не навчені!
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:34
Успіх написав: juristkostya написав:
Строитель?
А яким боком "будівельник" до залипання в соцмережах?
Ну реально, відповідь на поверхні - але бачу, що тут військові, чи просто, ті що служили - не заходять
оператор машинного набору
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