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Політика та гроші
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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 147148149150>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:35

Кацапня кидає цілком справні танки
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:55

  Oberon написав:Ну блин, человек в военкомате, хоть и приколист знатный, а вы над ним стебётесь.

(я в воєнній частині)
Нічо - трохи розвеселити вони своїми відповідями :D
А то тут в мене одні сльози за батьками/сім'єю :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:01

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Так не в военно-строительные (инженерные) войска направят?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:01

Re: Напад росії на Україну

  Hotab написав:финансист-бухгалтер

Доречі - це часто лунало і всі лише сміялись(нікого не було з бухгалтерів, хоч вони були потрібні)
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:02

  demichh написав:Так не в военно-строительные (инженерные) войска направят?

Ні.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:05

"Харків і Маріуполь просять:
Російських артилеристів в полон не брати!"

https://mobile.twitter.com/SerhiiBabine ... 4073346049
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 лют, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:07

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:оператор машинного набору

Ні.

Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон :wink: (НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:12

  Успіх написав:
  flyman написав:оператор машинного набору

Ні.

Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон :wink: (НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)


звязок?

ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать
wild.tomcat
 
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Сегодняшний закат

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:оператор машинного набору

Ні.

Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон :wink: (НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)


звязок?

ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать

Дєвушка! Свяжітє мєня со Смольним!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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