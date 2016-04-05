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Напад росії на Україну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:35
Кацапня кидає цілком справні танки
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Хомякоид
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:55
Oberon написав:
Ну блин, человек в военкомате, хоть и приколист знатный, а вы над ним стебётесь.
(я в воєнній частині)
Нічо - трохи розвеселити вони своїми відповідями
А то тут в мене одні сльози за батьками/сім'єю
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:01
Так не в военно-строительные (инженерные) войска направят?
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demichh
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:01
Hotab написав:
финансист-бухгалтер
Доречі - це часто лунало і всі лише сміялись(нікого не було з бухгалтерів, хоч вони були потрібні)
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:02
demichh написав:
Так не в военно-строительные (инженерные) войска направят?
Ні.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:05
"Харків і Маріуполь просять:
Російських артилеристів в полон не брати!"https://mobile.twitter.com/SerhiiBabine ... 4073346049
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 28 лют, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:07
flyman написав:
оператор машинного набору
Ні.
Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон
(НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:12
Успіх написав: flyman написав:
оператор машинного набору
Ні.
Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон
(НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)
звязок?
ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать
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wild.tomcat
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18
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demichh
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18
wild.tomcat написав: Успіх написав: flyman написав:
оператор машинного набору
Ні.
Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон
(НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)
звязок?
ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать
Дєвушка! Свяжітє мєня со Смольним!
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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