Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18
Re: Напад росії на Україну
Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 лют, 2022 22:34
чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)
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