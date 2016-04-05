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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18

Re: Напад росії на Україну

  wild.tomcat написав:звязок?

ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать

Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту.
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