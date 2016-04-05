Напад росії на Україну
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18
wild.tomcat написав:
звязок?
ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать
Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:24
Військовий кореспондент,будеш соловйова тролити?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:34
чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)
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greenozon
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:42
Успіх написав: flyman написав:
оператор машинного набору
Ні.Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон
(НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)
Хто є**тся в дождь і грязь, єто доблестная связь!
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Diman
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:52
Коллеги, а были фото/видео останков сбитых самолетов, которых насчитывается уже 27 шт ?
Вертолеты были точно (в Гостомеле).
vladimir07
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:03
У передмісті Херсона
російські окупанти пограбували магазин "Везунчик" ймовірно по вулиці Радянській. Їх дії потрапили на камеру спостереження магазину. https://t.me/mostks
Колона російської техніки відступила від Енергодара – міський голова 28 лютого, 20:07 https://suspilne.media/212306-u-zaporiz ... e-zagibli/
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:04
lapay написав:
Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту
👍
Diman написав:
Хто є**тся в дождь і грязь, єто доблестная связь!
Долярчик молодець!
Дякую - так мені настрій підняли👍
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач
Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої)
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:11
greenozon написав:
чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)
[yx4[/youtube]
Роздуми ватного диванного ублюдка, який роздумує, як грамотно знищити Київ - не треба тут наводити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:14
vladimir07 написав:
Коллеги, а были фото/видео останков сбитых самолетов, которых насчитывается уже 27 шт ?
Вертолеты были точно (в Гостомеле).
Вертольоти - трохи є.
Меньше, ніж офіційно вказано.
Суттєво меньше.
Гостомель і Херсонська обл.
По мірі насичення укр. армії "Стінгерами" - їх буде меньше літати, бояться
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:34
Frant написав: greenozon написав:
чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)
[yx4[/youtube]
Роздуми ватного диванного ублюдка, який роздумує, як грамотно знищити Київ - не треба тут наводити.
перепрошую, але ваша думка хибна,
це бувший укр. вояка, він вболіває за перемогу України і дає в тирсу рашистам
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням
http://lx4.me/c/sCjc1Nas
отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
greenozon
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