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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 148149150151>
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:18

Re: Напад росії на Україну

  wild.tomcat написав:звязок?

ви там хоч щось петраєте? за день-два-три не навчать

Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Військовий кореспондент,будеш соловйова тролити?
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чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:42

  Успіх написав:
  flyman написав:оператор машинного набору

Ні.Коротше підказую і будь-хто легко вигадує -
інтернет/телефон :wink: (НЕ комп'юторщик, як тут вже писали)

Хто є**тся в дождь і грязь, єто доблестная связь!
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:52

Коллеги, а были фото/видео останков сбитых самолетов, которых насчитывается уже 27 шт ?
Вертолеты были точно (в Гостомеле).
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:03

У передмісті Херсона російські окупанти пограбували магазин "Везунчик" ймовірно по вулиці Радянській. Їх дії потрапили на камеру спостереження магазину.

https://t.me/mostks

Колона російської техніки відступила від Енергодара – міський голова
28 лютого, 20:07

https://suspilne.media/212306-u-zaporiz ... e-zagibli/
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:04

Це - перемога!© Це - УСПІХ!!!©®™

  lapay написав:Телефоніст серед телефоністок. Штирьок всунув-висунув, всунув-висунув, і так до повного контакту

:mrgreen: 👍
  Diman написав:Хто є**тся в дождь і грязь, єто доблестная связь!
Долярчик молодець!

Дякую - так мені настрій підняли👍 :mrgreen:
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач

Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої) :?:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:11

  greenozon написав:чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)

[yx4[/youtube]

Роздуми ватного диванного ублюдка, який роздумує, як грамотно знищити Київ - не треба тут наводити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:14

  vladimir07 написав:Коллеги, а были фото/видео останков сбитых самолетов, которых насчитывается уже 27 шт ?
Вертолеты были точно (в Гостомеле).

Вертольоти - трохи є.
Меньше, ніж офіційно вказано.
Суттєво меньше.
Гостомель і Херсонська обл.

По мірі насичення укр. армії "Стінгерами" - їх буде меньше літати, бояться
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:34

  Frant написав:
  greenozon написав:чому рашка програє війну
(увага, сильне слівце, але без него зараз важко)

[yx4[/youtube]

Роздуми ватного диванного ублюдка, який роздумує, як грамотно знищити Київ - не треба тут наводити.


перепрошую, але ваша думка хибна,
це бувший укр. вояка, він вболіває за перемогу України і дає в тирсу рашистам
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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