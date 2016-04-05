edvardd написав:........... В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы...
В Харькове тоже. Сегодня, пожалуй, впервые лупили конкретно по Харькову. Если предыдущие дни можно было предполагать случайные залёты, то сегодня явно целенаправлненно. Тут уже видео выкладывали, поэтому не буду. Да и в инете достаточно. И по центру, и по окраинам. У знакомых на Горизонте под домом сгорели 5 авто, много выбитых стекол. Зять днём ехал по Клочковской - штук 7 сгоревших или простреленных машин. Есть убитые и раненые (гражданские). Самолётов не слышал, по-моему, не было. Везде говорится об артобстрелах, да и на фото только снаряды, а не авиабомбы. Удивляет всё же достаточно большое к-во неразорвавшихся снарядов. Поздно вечером видел 2 приличных пожара на Ландау. Правда довольно быстро погасло (-или?). Причин не знаю - в результате обстрела или нет? Хотя 2 пожара одновременно... Кое-где пропал свет. Тоже не знаю, с чем связано.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 бер, 2022 00:37, всього редагувалось 2 разів.
greenozon написав:чому рашка програє війну (увага, сильне слівце, але без него зараз важко)
Йой... Попереджати ж треба. Я зуби чистив, коли він про сємки почав говорити. То мало не обплював все довкола.
А матюки теж були десь наприкінці. Але концентрпція таки поменше, аніж тепер всюди є...
І щодо війська -- то цікаво скільки ж Путлєр готовий відправляти на убій? А особливо малими хвилями (аби простіше було знищувати) та ще й ненавчених новобранців (якщо мобілізація)? Та й питання техніки зрештою постане. Майже увесь світ відкрив нам, схоже, безліміт. А де Путлєр братиме нові тачанки?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
пацифистские петиции жителей России собрали почти миллион подписей. Артисты, спортсмены, ученые продолжают публиковать открытые письма к соотечественникам и президенту. Среди них есть как «авторские», единоличные, так и групповые: граждане стали объединяться по профессиональному признаку.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат», — гласит комментарий дипломата, опубликованный на сайте ведомства 28 февраля.
По словам Захаровой, таким решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, но «горячей» войны. Берлин, добавила она, не отдает себе отчета, что поставленные вооружения на территории Украины якобы могут стать добычей неонацистов, террористов и мародеров.