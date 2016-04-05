Додано: Пон 28 лют, 2022 23:59

edvardd написав: ...........

В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы... ...........В Запорожье, продукты значительно поредели, но выпивка на месте, почти не берут, сегодня появились просветы...

В Харькове тоже.Сегодня, пожалуй, впервые лупили конкретно по Харькову. Если предыдущие дни можно было предполагать случайные залёты, то сегодня явно целенаправлненно. Тут уже видео выкладывали, поэтому не буду. Да и в инете достаточно.И по центру, и по окраинам. У знакомых на Горизонте под домом сгорели 5 авто, много выбитых стекол.Зять днём ехал по Клочковской - штук 7 сгоревших или простреленных машин.Есть убитые и раненые (гражданские).Самолётов не слышал, по-моему, не было. Везде говорится об артобстрелах, да и на фото только снаряды, а не авиабомбы.Удивляет всё же достаточно большое к-во неразорвавшихся снарядов.Поздно вечером видел 2 приличных пожара на Ландау. Правда довольно быстро погасло (-или?). Причин не знаю - в результате обстрела или нет? Хотя 2 пожара одновременно...Кое-где пропал свет. Тоже не знаю, с чем связано.