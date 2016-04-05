Bobua написав:щодо війська -- то цікаво скільки ж Путлєр готовий відправляти на убій?
на убой пойдут ровно все что есть. Он в безвыходной ситуации, выйти сохранив лицо уже не выйдет после бомбардировки Харькова, это очень дурной знак, он проиграл, ему теперь все равно и насрать на всех.
Интересно что думает про яо Китай готов он и на это закрыть глаза и ещё потерпеть? Думаю нет, поэтому развязка скоро. Потому что долбить градами мирных жителей, нарываясь на все возможные последствия это агония зверя загнанного в угол.
00:25. С начала военной спецоперации России более 500 тыс. человек покинули Украину, отравившись в Польшу, Венгрию, Румынию и другие страны Европы, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.
00:34. МИД Франции заявил, что будет принято решение заблокировать RT и Sputnik в Евросоюзе. ........... 00:51. Президент Украины Владимир Зеленский призвал рассмотреть полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ к портам, каналам, аэропортам во всем мире. ........... 01:33. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей.
01:45. Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН и «закрыть ей вход во все порты, каналы, аэропорты всего мира».
02.39. Прокурор Международного суда ООН в Гааге Карим Хан заявил о готовности начать расследование по Украине «как можно скорее».
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook за дискриминацию постов с поддержкой и сочувствием к российской армии во время проведения военной спецоперации РФ на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров не сможет посетить Женеву и принять участие в сессии СПЧ ООН и Конференции по разоружению. Как сообщили в посольстве России в Швейцарии, визит российского министра отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.
Швейцария применит все антироссийские санкции, которые ранее ввел Евросоюз. Также будут заблокированы российские активы. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент конфедерации Иньяцио Кассис.
Комментируя ситуацию на Украине, он назвал неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».
vitaliian написав:Интересно что думает про яо Китай готов он и на это закрыть глаза и ещё потерпеть? Думаю нет, поэтому развязка скоро. Потому что долбить градами мирных жителей, нарываясь на все возможные последствия это агония зверя загнанного в угол.
Китай, як Угорщина - суки ще ті. Не уявляю, як Пуйло хоче і далі контролювати ситуацію. Якби китайці постачали талібам джевеліни, то американці і півроку б не протримались в Афганістані. Зараз треба їх безжально мочити і палити, особливо палити техніку, бо людей їм не шкода, на відміну від техніки. Може, ми і програємо битву, але виграємо війну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Швейцария применит все антироссийские санкции, которые ранее ввел Евросоюз. Также будут заблокированы российские активы. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент конфедерации Иньяцио Кассис.
Комментируя ситуацию на Украине, он назвал неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».