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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 150151152153>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 01:31

Re: Напад росії на Україну

  Bobua написав:щодо війська -- то цікаво скільки ж Путлєр готовий відправляти на убій?
на убой пойдут ровно все что есть. Он в безвыходной ситуации, выйти сохранив лицо уже не выйдет после бомбардировки Харькова, это очень дурной знак, он проиграл, ему теперь все равно и насрать на всех.

Интересно что думает про яо Китай готов он и на это закрыть глаза и ещё потерпеть? Думаю нет, поэтому развязка скоро. Потому что долбить градами мирных жителей, нарываясь на все возможные последствия это агония зверя загнанного в угол.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 02:07

Свидетельство провала планов Путина (Генштаба?):
Решение о закрытии неба над югом России, принятое 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине, будет продлено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Текущее ограничение действует до 3:45 мск 2 марта.

На сегодня закрыты аэропорты Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Липецка, Воронежа и Ростова-на-Дону.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/02/28/1946430.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 02:12

00:25. С начала военной спецоперации России более 500 тыс. человек покинули Украину, отравившись в Польшу, Венгрию, Румынию и другие страны Европы, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

00:34. МИД Франции заявил, что будет принято решение заблокировать RT и Sputnik в Евросоюзе.
...........
00:51. Президент Украины Владимир Зеленский призвал рассмотреть полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ к портам, каналам, аэропортам во всем мире.
...........
01:33. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей.

01:45. Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН и «закрыть ей вход во все порты, каналы, аэропорты всего мира».

02.39. Прокурор Международного суда ООН в Гааге Карим Хан заявил о готовности начать расследование по Украине «как можно скорее».

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/01/1946419.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 02:16

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook за дискриминацию постов с поддержкой и сочувствием к российской армии во время проведения военной спецоперации РФ на Украине.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/02/28/1946418.html

Глава МИД России Сергей Лавров не сможет посетить Женеву и принять участие в сессии СПЧ ООН и Конференции по разоружению. Как сообщили в посольстве России в Швейцарии, визит российского министра отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/02/28/1946367.html

Швейцария применит все антироссийские санкции, которые ранее ввел Евросоюз. Также будут заблокированы российские активы. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент конфедерации Иньяцио Кассис.

Комментируя ситуацию на Украине, он назвал неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».

https://www.rosbalt.ru/world/2022/02/28/1946366.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 03:13

Re: Напад росії на Україну

  vitaliian написав:Интересно что думает про яо Китай готов он и на это закрыть глаза и ещё потерпеть? Думаю нет, поэтому развязка скоро. Потому что долбить градами мирных жителей, нарываясь на все возможные последствия это агония зверя загнанного в угол.

Китай, як Угорщина - суки ще ті.
Не уявляю, як Пуйло хоче і далі контролювати ситуацію. Якби китайці постачали талібам джевеліни, то американці і півроку б не протримались в Афганістані.
Зараз треба їх безжально мочити і палити, особливо палити техніку, бо людей їм не шкода, на відміну від техніки.
Може, ми і програємо битву, але виграємо війну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 06:26

  Успіх написав:Дякую - так мені настрій підняли👍 :mrgreen:
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач

Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої) :?:


хз за чим вам там наглядати прийдеться, але лінійна частина - це все, що відноситься до кабельного господарства (кабельні лінії, релейні лінії, будівлі, і т.п.)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 07:35

  ЛАД написав:
Швейцария применит все антироссийские санкции, которые ранее ввел Евросоюз. Также будут заблокированы российские активы. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент конфедерации Иньяцио Кассис.

Комментируя ситуацию на Украине, он назвал неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».

https://www.rosbalt.ru/world/2022/02/28/1946366.html

Даже нейтральную Швейцарию достали
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 07:38

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Дякую - так мені настрій підняли👍 :mrgreen:
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач

Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої) :?:


хз за чим вам там наглядати прийдеться, але лінійна частина - це все, що відноситься до кабельного господарства (кабельні лінії, релейні лінії, будівлі, і т.п.)

А релейная связь вообще существует ещё?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 07:55

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Дякую - так мені настрій підняли👍 :mrgreen:
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач

Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої) :?:


хз за чим вам там наглядати прийдеться, але лінійна частина - це все, що відноситься до кабельного господарства (кабельні лінії, релейні лінії, будівлі, і т.п.)

Ну, я так розумію - робота не дуже "пилючна", а місцями ще й з дівчатами пересікатись/перепихатись :mrgreen: :oops:

Але мене "мучить" те, що всіх(і мене) розбили по 5чел. - на кожну таку бригаду є командир, водій, і ще троє( я в таку бригаду входжу з ще одним радіотелефоністом) - то таке враження, що ми обслуга якоїсь техніки, типу град/вільха і т.п.
Бо комбат при розділені на групи наголошував, що нас розбиває на "машини" - а які конкретно, сам каже, не знає...

А ще от наш старшина каже, що техніки за ніч навезли стільки, що і уявити важко!
Коротше, дофіга!

Тож, сумніваюсь, що я "на телефоні/кабелях буду сидіти" - напевно, буду снаряди подавати :shock:

Так, в нас построєння...
Потім, старшина дав завдання мені переписати нашої батареї всіх хлопців Д.Н.
Далі буде...
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:08

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Мабуть на ДН, кожному буде бонусний постріл із джавеліна :D
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