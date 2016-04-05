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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:09

Re: Напад росії на Україну

Успіх, будеш обслуговувати Starlink ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:20

Re: Напад росії на Україну

Буча район варшавки
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:21

  Howl написав:Успіх, будеш обслуговувати Starlink ;)

Все можливо ;)
Не повірите, але пишу з строю :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:35

Харьков бьют по центру

АВІАУДАР МАЙДАН СВОБОДИ

https://t.me/znua_live/22363
К счастью промахнулись , все здания остались целы только окна повылетали
https://t.me/suspilnekharkiv/8346
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 08:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:37

Харків центр ?
https://twitter.com/leonidragozin/statu ... 2363280390
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:45

Re: Напад росії на Україну

Сейчас зима заканчивается, отдавайте теплые постиранные носки армии. Что-то, а когда ноги теплые, в сухих носках, служить и воевать и спать при таких температурах - гораздо легче. Но лучше именно ВСУ, потому что бойцы терробороны как правило местные, и наведываются домой, или им могут помочь. Я 12 пар заготовил, думаю как на передовую попасть, или узнаю кто именно возит еду ВСУ из волонтеров.

Поотдавал всякую амуницию в воинскую часть - бинокли, ножики, лишние фонарики - хоть оно и денег стоило, но мне сейчас это вообще не нужно, война закончится - куплю новинки.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 01 бер, 2022 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:51

  juristkostya написав:
  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Дякую - так мені настрій підняли👍 :mrgreen:
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач

Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої) :?:


хз за чим вам там наглядати прийдеться, але лінійна частина - це все, що відноситься до кабельного господарства (кабельні лінії, релейні лінії, будівлі, і т.п.)

А релейная связь вообще существует ещё?

Активно используется.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:06

Re: Напад росії на Україну

Комбат каже, що вже знищено до 5К солдат ворога і додає, якщо знищити 20К, от тоді буде переломний момент!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:12

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
Швейцария применит все антироссийские санкции, которые ранее ввел Евросоюз. Также будут заблокированы российские активы. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент конфедерации Иньяцио Кассис.

Комментируя ситуацию на Украине, он назвал неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».

https://www.rosbalt.ru/world/2022/02/28/1946366.html

Даже нейтральную Швейцарию достали


Просто суперська новина! адже усім відомо що в Швейцарських банках сидять самі "слівкі" і вхід в деякі устовни від 1-10M $

я б ще зробив як на Кіпрі було - все що більше 100К - в казну!
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