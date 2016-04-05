|
|
|
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:09
Re: Напад росії на Україну
Успіх, будеш обслуговувати Starlink
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:20
Re: Напад росії на Україну
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:21
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:35
Харьков бьют по центру
АВІАУДАР МАЙДАН СВОБОДИ
К счастью промахнулись , все здания остались целы только окна повылетали
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 08:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:37
Харків центр ?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:45
Re: Напад росії на Україну
Сейчас зима заканчивается, отдавайте теплые постиранные носки армии. Что-то, а когда ноги теплые, в сухих носках, служить и воевать и спать при таких температурах - гораздо легче. Но лучше именно ВСУ, потому что бойцы терробороны как правило местные, и наведываются домой, или им могут помочь. Я 12 пар заготовил, думаю как на передовую попасть, или узнаю кто именно возит еду ВСУ из волонтеров.
Поотдавал всякую амуницию в воинскую часть - бинокли, ножики, лишние фонарики - хоть оно и денег стоило, но мне сейчас это вообще не нужно, война закончится - куплю новинки.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 01 бер, 2022 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:51
Активно используется.
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:06
Re: Напад росії на Україну
Комбат каже, що вже знищено до 5К солдат ворога і додає, якщо знищити 20К, от тоді буде переломний момент!
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:12
Просто суперська новина! адже усім відомо що в Швейцарських банках сидять самі "слівкі" і вхід в деякі устовни від 1-10M $
я б ще зробив як на Кіпрі було - все що більше 100К - в казну!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|