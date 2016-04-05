Додано: Вів 01 бер, 2022 10:07

Вчера недалеко от Гомеля, Республика Беларусь, состоялся "первый раунд" переговоров между россией и Украиной. Стороны пытались найти возможные варианты окончания войны, приостановки боевых действий и проведения гуманитарных миссий. Ни по одному из поставленных вопросов решение не было принято. О не желании договариваться с российской стороны было видно по составу делегации в которую вошли такие одиозные личности как мединский и слуцкий. В процессе переговоров российская сторона проводила консультации с путиным. президент россии владимир путин ОТКАЗАЛСЯ забрать пленных, раненых и трупы российских солдат, которые находятся на украинской стороне, чем были не мало удивлены даже российские переговорщики. Перед началом переговоров путин отдал распоряжение "сделать украинскую сторону более сговорчивой" и во время переговоров российские войска обстреляли из "Градов" жилые районы Харькова.

По окончании переговоров стороны разъехались для консультаций с руководством и обещали встретиться через несколько дней для проведения второго раунда.

После переговоров путин провел несколько совещаний с военным и силовым блоком. На вчерашний вечер принято решение нарастить количество войск и вооружений в зоне боевых действий и попытаться бОльшими силами реализовать поставленные боевые задачи.

путин не будет считаться с десятками, а возможно и сотнями тысяч жертв российских и украинских военных и мирных жителей, для достижения своих целей. И если, как захватить власть и покорить часть территории Украины ценой сотен тысяч жизней путин теоретически знает, то как потом всё это удержать не знает ни он ни его окружение.