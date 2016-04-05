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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 152153154155>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:20

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Комбат каже, що вже знищено до 5К солдат ворога і додає, якщо знищити 20К, от тоді буде переломний момент!

Путину утром сообщили 7366 если точно. Но это не победа потому что выравнивать баланс оно будет нашим мирным населением. И уже скоро объявит мобилизацию 500 тыс солдат .

Добре, якщо це ТОЧНА інфо👍

А тим часом - ми вже рапорти пишемо....
Ще до мене черга не дійшла...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 01 бер, 2022 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:22

Успіх точнее не бывает
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:23

https://twitter.com/Brijeshbsingh/statu ... 5025137667
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:25

Re: Напад росії на Україну

С учётом того, что на переговорах РФ требует выполнение тех условий, с которой она и развязала эту "операцию" убоя, то они будут идти до последнего. Скорее всего, даже их участники переговоров не в курсе какой творится у нас.

А вот догадывается или знает ли РБ об этом, то хз.

Признать войну для обоих стран — это их крах.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:01

Re: Напад росії на Україну

Руководство РФ приняло решение держать в моргах Белоруссии трупы до окончания войны чтобы не пугать людей раньше времени количеством похорон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:05

  vitaliian написав:Руководство РФ приняло решение держать в моргах Белоруссии трупы до окончания войны чтобы не пугать людей раньше времени количеством похорон.

Похоже на фейк, в мирное время обычно морги переполнены. А тут ковид и еще россияне-трупаки? Вот если они будут кремировать в передвижных крематориях - поверю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:07

Вчера недалеко от Гомеля, Республика Беларусь, состоялся "первый раунд" переговоров между россией и Украиной. Стороны пытались найти возможные варианты окончания войны, приостановки боевых действий и проведения гуманитарных миссий. Ни по одному из поставленных вопросов решение не было принято. О не желании договариваться с российской стороны было видно по составу делегации в которую вошли такие одиозные личности как мединский и слуцкий. В процессе переговоров российская сторона проводила консультации с путиным. президент россии владимир путин ОТКАЗАЛСЯ забрать пленных, раненых и трупы российских солдат, которые находятся на украинской стороне, чем были не мало удивлены даже российские переговорщики. Перед началом переговоров путин отдал распоряжение "сделать украинскую сторону более сговорчивой" и во время переговоров российские войска обстреляли из "Градов" жилые районы Харькова.
По окончании переговоров стороны разъехались для консультаций с руководством и обещали встретиться через несколько дней для проведения второго раунда.
После переговоров путин провел несколько совещаний с военным и силовым блоком. На вчерашний вечер принято решение нарастить количество войск и вооружений в зоне боевых действий и попытаться бОльшими силами реализовать поставленные боевые задачи.
путин не будет считаться с десятками, а возможно и сотнями тысяч жертв российских и украинских военных и мирных жителей, для достижения своих целей. И если, как захватить власть и покорить часть территории Украины ценой сотен тысяч жизней путин теоретически знает, то как потом всё это удержать не знает ни он ни его окружение.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:13

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Руководство РФ приняло решение держать в моргах Белоруссии трупы до окончания войны чтобы не пугать людей раньше времени количеством похорон.

Похоже на фейк, в мирное время обычно морги переполнены. А тут ковид и еще россияне-трупаки? Вот если они будут кремировать в передвижных крематориях - поверю.

Я не руководство РФ фейк или нет хз. Позже узнаем. У них есть ещё моб.крематории.
  edvardd написав:президент россии владимир путин ОТКАЗАЛСЯ забрать пленных, раненых и трупы российских солдат, которые находятся на украинской стороне, чем были не мало удивлены даже российские переговорщики.
почему-то я не удивлен. Ему нужна Украина а не трупы и раненые. По лицам их пленных срочников хорошо видно как им нужна эта война. Поэтому и потери с их стороны, потому что воевать они морально не готовы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:16

  Howl написав:С учётом того, что на переговорах РФ требует выполнение тех условий, с которой она и развязала эту "операцию" убоя, то они будут идти до последнего. Скорее всего, даже их участники переговоров не в курсе какой творится у нас.

А вот догадывается или знает ли РБ об этом, то хз.

Признать войну для обоих стран — это их крах.

В їх розуміння це спец-операція. Для свого лохторату. Не думаю, що будуть іти до останнього.

Не потрібно думати, що там ідіоти і дурні.
Просто тре розуміти їхню шкалу цінностей і математику.

Як варіант, свої ж там в Кремлі прибирають Путіна, кажуть світові "Упс. Старий маразматик. Ми ні причому, білі і пухнасті".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 бер, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:17

  juristkostya написав:
  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Дякую - так мені настрій підняли👍 :mrgreen:
Коротше, написали мені так -
радіотелефоніст лінійний наглядач

Тепер, хто знає - що таке "лінійний наглядач" і чому мене зачитали: "Старший радіотелефоніст..." і поставили/зарахували в команду з 5 чел(як і всіх) до "машини"(невідомої) :?:


хз за чим вам там наглядати прийдеться, але лінійна частина - це все, що відноситься до кабельного господарства (кабельні лінії, релейні лінії, будівлі, і т.п.)

А релейная связь вообще существует ещё?


звичайно, не завжди доцільно (а інколи і неможливо з якихось причин) закопувати кабель в землю. а у військових та ще й в умовах військових дій це буде #1
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