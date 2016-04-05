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Напад росії на Україну
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:18
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Руководство РФ приняло решение держать в моргах Белоруссии трупы до окончания войны чтобы не пугать людей раньше времени количеством похорон.
Похоже на фейк, в мирное время обычно морги переполнены. А тут ковид и еще россияне-трупаки? Вот если они будут кремировать в передвижных крематориях - поверю.
Я не руководство РФ фейк или нет хз. Позже узнаем. У них есть ещё моб.крематории.
edvardd написав:
президент россии владимир путин ОТКАЗАЛСЯ забрать пленных, раненых и трупы российских солдат, которые находятся на украинской стороне, чем были не мало удивлены даже российские переговорщики.
почему-то я не удивлен? Ему нужна Украина а не трупы и раненые.
да что нам за это гов-но переживать, пусть свалят в камаз и вывалят на границе, пусть там мухи летают...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:19
flyman написав:
Не думаю, що будуть іти до останнього.
там совсем сорвало башню и можно ожидать чего угодно вообще. Другой бы только от количества санкций обосрался. Даже без учёта потерь 1к военных в сутки.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:22
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Ну все, тепер ворогу кабздєц!
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:24
vitaliian написав: flyman написав:
Не думаю, що будуть іти до останнього.
там совсем сорвало башню и можно ожидать чего угодно вообще. Другой бы только от количества санкций обосрался. Даже без учёта потерь 1к военных в сутки.
Там окружение работает, чтобы эту башню скрутить...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:25
vitaliian написав: flyman написав:
Не думаю, що будуть іти до останнього.
там совсем сорвало башню и можно ожидать чего угодно вообще. Другой бы только от количества санкций обосрался. Даже без учёта потерь 1к военных в сутки.
Я ж писав вище: тре розуміти шкалу цінностей і математику.
До санкцій там були готові, принаймні в кабінетах.
А от наскільки готовий народ страждати там заради ідеї. Для більшості простих людей в РФ це несподіванка, у них зараз апатія та подавленість: "WTF - нас то за шо"?
Для РФ одне діло швидка і блискавична воєнна спецоперація (як в Грузії), а зовсім інша справа в"язуватися в тривалий воєнний конфлікт. Це ж економіку тре перелаштовувати на воєнний лад. Не думаю, що цього там не розуміють.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 01 бер, 2022 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:26
edvardd написав:
что нам за это гов-но переживать, пусть свалят в камаз и вывалят на границе, пусть там мухи летают...
трупные яды буду т отравлять нашу землю и воду, ресурсов завести продукты по магазинам не хватает а надо ещё ихние трупы собирать.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:31
vitaliian написав: edvardd написав:
что нам за это гов-но переживать, пусть свалят в камаз и вывалят на границе, пусть там мухи летают...
трупные яды буду т отравлять нашу землю и воду, ресурсов завести продукты по магазинам не хватает а надо ещё ихние трупы собирать.
зібрати на кучу та спалити, а що поробиш: Червоний Хрест думає, а Путін відмовився #ихтамнєт.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:39
edvardd написав:
Там окружение работает, чтобы эту башню скрутить...
Це він їм скрутись. У кого губи трусились - у Путіна чи у Патрушева?
Це війна на знищенння української нації. Нацисти хотіли фізично, рашисти знищать еліти, решту перекують на "рускіх", як колись нацисти відбирали польскіх дітей, сотні тисяч, в кого черепа були арійські.
Вже находили списки, у нацгвардії, кого треба арештовувавти. Байден казав про концлагеря. Ніхто не вірив Байдеу, а він же був правий. Арештують десятки тисяч, якщо не сотні, військових, інтелегенцію, журналістів.
Якби Байден пульнув одну ракету, куди треба, весь світ би перехристився, особливо ми.
В моїх Черкасах стільки бажаючих, що не можна потрапити у військовий призив чи тероборону, беруть тільки з бойовим досвідом, вже не приймають допомогу волонтери, бо нема де слкдадати. Люди злі, наробили їжаків, бандерівських коктелей. Будемо зустрічати асвабадітєлей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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