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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:03

  juristkostya написав:Да, и Старикан уже сутки молчит ...

Я не вылезаю из компа и переписки с друзьями, детьми и сотрудниками.
В частности, вчера переписывался с бывшим сотрудником и коллегой по ФТИНТ, ставшим профессором Чалмерского Технологического Университета (и заодно гражданином Швеции).
Я там проработал в общей сложности года 2.
Все тамошние знакомые передают слова горячей поддержки и подчеркивают, что впервые с 1939 года (финская война) Швеция передала оружие воюющей стороне.

По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:04

носите документы...

Сегодня иду в магазин, дорогу переходят двое чёрных, вдруг к ним пикирует машина полиции, резко проверяет документы, спокойно иду дальше, на иеня даже не глянули...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:05

  Starikan написав:По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.

Поэтому я и напрягся, что вы не пишете
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:06

Re: Напад росії на Україну

Беларусские войска зашли в Украину
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09

  Hennady написав:Беларусские войска зашли в Украину

Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:11

фамилии напавших моцкалей:
https://s3.documentcloud.org/documents/ ... 2/orcs.pdf
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:12

  BIGor написав:
  Hennady написав:Беларусские войска зашли в Украину

Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.

То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду кордон оберігати? :shock:
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