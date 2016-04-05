Я не вылезаю из компа и переписки с друзьями, детьми и сотрудниками.
В частности, вчера переписывался с бывшим сотрудником и коллегой по ФТИНТ, ставшим профессором Чалмерского Технологического Университета (и заодно гражданином Швеции).
Я там проработал в общей сложности года 2.
Все тамошние знакомые передают слова горячей поддержки и подчеркивают, что впервые с 1939 года (финская война) Швеция передала оружие воюющей стороне.
По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.