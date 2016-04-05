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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:03
juristkostya написав:
Да, и Старикан уже сутки молчит ...
Я не вылезаю из компа и переписки с друзьями, детьми и сотрудниками.
В частности, вчера переписывался с бывшим сотрудником и коллегой по ФТИНТ, ставшим профессором Чалмерского Технологического Университета (и заодно гражданином Швеции).
Я там проработал в общей сложности года 2.
Все тамошние знакомые передают слова горячей поддержки и подчеркивают, что впервые с 1939 года (финская война) Швеция передала оружие воюющей стороне.
По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.
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Starikan
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:04
Сегодня иду в магазин, дорогу переходят двое чёрных, вдруг к ним пикирует машина полиции, резко проверяет документы, спокойно иду дальше, на иеня даже не глянули...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:05
Starikan написав:
По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.
Поэтому я и напрягся, что вы не пишете
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juristkostya
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:06
Востаннє редагувалось Hennady
в Вів 01 бер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Hennady
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09
Hennady написав:
Беларусские войска зашли в Украину
Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
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BIGor
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:11
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:12
BIGor написав: Hennady написав:
Беларусские войска зашли в Украину
Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду на Волині кордон оберігати?
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 01 бер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:17
Успіх написав: BIGor написав: Hennady написав:
Беларусские войска зашли в Украину
Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду кордон оберігати?
ви на глобус україни давно дивилися? бачили на ньому десь кордон у львівобл з білорашою?
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wild.tomcat
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:18
flyman написав: Howl написав:
С учётом того, что на переговорах РФ требует выполнение тех условий, с которой она и развязала эту "операцию" убоя, то они будут идти до последнего. Скорее всего, даже их участники переговоров не в курсе какой творится у нас.
А вот догадывается или знает ли РБ об этом, то хз.
Признать войну для обоих стран — это их крах.
В їх розуміння це спец-операція. Для свого лохторату. Не думаю, що будуть іти до останнього. Не потрібно думати, що там ідіоти і дурні.
Просто тре розуміти їхню шкалу цінностей і математику
Точно также аргументировали, почему Путин не нападёт. Мол, не идиоты, понимают последствия
Так вот нет. НЕ понимают
Все, кто оказывает сопротивление объявлены нацистами
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pesikot
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:23
wild.tomcat написав: Успіх написав:
[quote="5406507:BIGor"
Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду кордон оберігати?
ви на глобус україни давно дивилися? бачили на ньому десь кордон у львівобл з білорашою?[/quote]
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Так від Львова до Волині - 2 кроки!
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