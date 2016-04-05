RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 154155156157>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:03

  juristkostya написав:Да, и Старикан уже сутки молчит ...

Я не вылезаю из компа и переписки с друзьями, детьми и сотрудниками.
В частности, вчера переписывался с бывшим сотрудником и коллегой по ФТИНТ, ставшим профессором Чалмерского Технологического Университета (и заодно гражданином Швеции).
Я там проработал в общей сложности года 2.
Все тамошние знакомые передают слова горячей поддержки и подчеркивают, что впервые с 1939 года (финская война) Швеция передала оружие воюющей стороне.

По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18631
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:04

носите документы...

Сегодня иду в магазин, дорогу переходят двое чёрных, вдруг к ним пикирует машина полиции, резко проверяет документы, спокойно иду дальше, на иеня даже не глянули...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6836
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:05

  Starikan написав:По теме: вчера по Павловому Полю изрядно проехались, особенно в районе канатки.

Поэтому я и напрягся, что вы не пишете
juristkostya
 
Повідомлень: 4060
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:06

Re: Напад росії на Україну

Беларусские войска зашли в Украину
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/1/7327083/
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 01 бер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Hennady
 
Повідомлень: 135
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09

  Hennady написав:Беларусские войска зашли в Украину

Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 19.09.10
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:11

фамилии напавших моцкалей:
https://s3.documentcloud.org/documents/ ... 2/orcs.pdf
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6836
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:12

  BIGor написав:
  Hennady написав:Беларусские войска зашли в Украину

Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.

То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду на Волині кордон оберігати? :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 01 бер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 18.03.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:17

  Успіх написав:
  BIGor написав:
  Hennady написав:Беларусские войска зашли в Украину

Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.

То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду кордон оберігати? :shock:


ви на глобус україни давно дивилися? бачили на ньому десь кордон у львівобл з білорашою?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:18

  flyman написав:
  Howl написав:С учётом того, что на переговорах РФ требует выполнение тех условий, с которой она и развязала эту "операцию" убоя, то они будут идти до последнего. Скорее всего, даже их участники переговоров не в курсе какой творится у нас.

А вот догадывается или знает ли РБ об этом, то хз.

Признать войну для обоих стран — это их крах.

В їх розуміння це спец-операція. Для свого лохторату. Не думаю, що будуть іти до останнього.

Не потрібно думати, що там ідіоти і дурні.
Просто тре розуміти їхню шкалу цінностей і математику

Точно также аргументировали, почему Путин не нападёт. Мол, не идиоты, понимают последствия

Так вот нет. НЕ понимают

Все, кто оказывает сопротивление объявлены нацистами
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:23

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:[quote="5406507:BIGor"
Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.

То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду кордон оберігати? :shock:


ви на глобус україни давно дивилися? бачили на ньому десь кордон у львівобл з білорашою?[/quote]


-------
Так від Львова до Волині - 2 кроки!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 18.03.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 154155156157>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (323)
01.03.2022 13:36
Рынок ОВГЗ (2830)
01.03.2022 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.